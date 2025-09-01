La residencia de Bad Bunny impulsa las compras con tarjeta de crédito

Además de todo el movimiento económico impulsado por la residencia de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, las compras que se realizan con tarjetas de crédito también han visto un aumento.

La empresa de pagos Visa (NYSE: V) informó que la residencia de 30 conciertos ha significado un aumento en las transacciones electrónicas registradas en la ciudad capital.

Según un comunicado de prensa, las transacciones totales realizadas con todos los métodos de pago Visa en San Juan entre el 11 y 27 de julio aumentaron en más de 25% al compararlas con el mismo periodo el año anterior.

De acuerdo con la empresa, que auspicia el evento, los mayores incrementos se reportaron en San Juan, sede de la serie de conciertos. Específicamente, identificaron aumentos en establecimientos identificados con el turismo, restaurantes de comida rápida, tiendas por departamento y compra de ropa.

Javier Vazquez, líder regional de Visa Consulting & Analytics (VCA) para América Latina y el Caribe, dijo que “el éxito de la serie de conciertos pone de manifiesto la estrecha relación entre el entretenimiento de clase mundial y el crecimiento económico”.

Aunque no tiene un código de vestimenta oficial, los conciertos del artista Benito Antonio Martínez Ocasio han estado llenos de fanáticos que llegan vestidos con ropa alusiva a la vestimenta típica puertorriqueña, desde faldas con volantes, guayaberas, sombreros y hasta flores en la cabeza.

Al mirar los números en detalle, las compras con Visa en los restaurantes de comida rápida aumentaron en un 200%, versus el año pasado. Las transacciones en tiendas por departamento aumentaron en un 35%, mientras que transacciones en establecimientos de ropa reflejaron un alza de 15% entre el 11 y el 27 de julio de este año.

“El viernes, 11 de julio y viernes, 18 de julio registraron la mayor actividad de gasto cerca de la sede de los conciertos, con la mayoría de las transacciones en restaurantes de comida rápida y restaurantes”, se informó.

“Como uno de los eventos musicales más esperados en la historia reciente de Puerto Rico, la residencia de 30 conciertos está atrayendo visitantes y estimulando la actividad económica”, destacó la empresa de pagos electrónicos.

“Los datos de VCA resaltan el impacto comercial inicial que este importante evento está generando en la economía de Puerto Rico, con los primeros nueve conciertos ya contribuyendo a su éxito”, reza la declaración de la empresa.

VCA analizó datos relacionados con transacciones de consumidores realizadas a través de VisaNet en Puerto Rico, excluyendo las transacciones relacionadas con Visa Direct. Los porcentajes de crecimiento, se informó, se basan en transacciones realizadas durante los primeros tres fines de semana de la serie de conciertos, del 11 al 13, 18 al 20 y 25 al 27 de julio de 2025, comparado con el 12 al 14, 19 al 21 y 26 al 28 de julio de 2024.

Fanáticos del Reino Unido

La residencia titulada “No me quiero ir de aquí” comenzó el pasado 11 de julio y se extenderá hasta el 14 de septiembre, cuando finalizará luego de 30 conciertos. Al vender los boletos inicialmente, se informó que los primeros conciertos serían para residentes de la isla. Visa informó, sin embargo, que para estas primeras fechas del evento, reflejaron un aumento de 15% en visitas a la isla por parte de personas que cuentan con una de sus tarjetas.

“Esto sugiere que la residencia ya está contribuyendo al impulso del turismo en Puerto Rico. Estados Unidos lideró en número de visitantes, seguido por Canadá y Reino Unido. Los tarjetahabientes Visa de Estados Unidos fueron los que más gastaron, seguidos por los de República Dominicana y España”, se informó.