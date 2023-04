La creación de un fideicomiso puede ser el mecanismo para proteger los bienes que se poseen o para asegurar el cuidado de un familiar con impedimentos, según entrevistados.

El contador público autorizado (CPA) Antonio Bauzá explicó que se recomienda crear un fideicomiso principalmente en dos instancias: protegerse de demandas o beneficiar de manera particular a una persona, incluyendo algún dependiente que no pueda valerse por sí mismo.

“En la protección de activos, lo que se transfiere al fideicomiso sale de la propiedad de la persona que hace la transferencia y no va a estar sujeto a los acreedores. Se hace para personas que están en riesgo de demandas por su profesión, como doctores, abogados y otros profesionales con una actividad comercial que pueda sufrir riesgo por una demanda”, explicó el colaborador del Colegio de Contadores Públicos Autorizados.

“Los acreedores querrán ir contra los activos de esta persona, pero no van a poder tocar los activos que estén en el fideicomiso”, indicó.

La creación de un fideicomiso, explicó, está regida por ley y se firma ante un abogado notario. Se trata de un acuerdo para poner bienes en este instrumento al cual tendrá acceso la persona beneficiada.

En los fideicomisos se pueden dejar, además, instrucciones precisas acerca del uso que se dará a los bienes y las condiciones para que los beneficiarios puedan disponer de los fondos.

Bauzá mencionó, además, que los fideicomisos son recomendados para familias con personas que tengan impedimentos o alguna condición que les impida valerse por sí mismos.

“Se crean para transferirle unos activos y que cuando la persona falte, el fideicomiso se pueda encargar de ayudar a la persona a la que se le van a transferir los beneficios”, expresó. “Aplica por ejemplo a padres con menores con condiciones especiales que tienen algún tipo de incapacidad. Se crean esos fideicomisos para proveer para manutención, alimento y todos los demás gastos que necesita esa persona”.

En Puerto Rico, agregó Bauzá, la ley establece que los fideicomisos son irrevocables, es decir que una vez que se crean, no pueden anularse por la persona que aporta los bienes.

Bauzá, quien además es abogado notario, indicó que no hay un costo fijo para la creación de un fideicomiso, pues depende de lo que cada persona decida aportar y las instrucciones que deje en el mecanismo.

“Hay que recordar que el fideicomiso es una figura contributiva. Es como si fuera otro contribuyente. Hay que preparar una planilla anual y reportar los ingresos de los activos que se transfieren”, detalló.

Por su parte, el planificador financiero certificado y profesor del Departamento de Finanzas de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, Kurt A. Schindler, agregó que el fideicomiso puede ser parte de un testamento y no se ejecutaría hasta que entre en vigor el mismo.

“Es un mecanismo para dejar dinero a unos herederos. El otro uso de un fideicomiso es proteger activos, porque el dinero que deposito o aporto o contribuyo a un fideicomiso que ya no es mío. Así que puedo proteger los activos de esta manera”, expresó Schindler. “Si tengo un negocio de alto riesgo, yo puedo ir aportando dinero a un fideicomiso para mis herederos. Si alguien me demanda, no pueden coger esos activos porque ya los doné y se utiliza para protección de activos”.

Aclaró que un fideicomiso no reemplaza la herencia, según dicta el Código Civil.

“El fideicomiso es un mecanismo dentro del plan de herencia para segregar el dinero para un propósito en particular para los herederos. Eso va junto al testamento”, expresó. “Cuando dono dinero a un fideicomiso, dependiendo de la estructura, el dinero va a estar en el fideicomiso y se va a invertir y eso va a producir unos intereses o ganancia de capital”.