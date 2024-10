Le hizo caso, se quedó en Nueva York y comenzó a trabajar en una firma que vendía sistemas de acceso a programas computacionales. “Aprendí a vender y a hacer análisis para determinar valor añadido. Los clientes eran bancos, casas de corretaje y el cliente más importante era Merrill Lynch, aunque en ese tiempo yo no entendía bien que servicios ofrecía”.

Una señal que le cambió la vida

Huyéndole al frío, renunció al empleo siete años después y regresó a Puerto Rico. Al visitar un día una empresa de colocaciones, el ascensor se abrió en un piso donde había una sucursal de Merrill Lynch, y para Rivera Cardona, eso fue una señal. “Entré y pedí hablar con el gerente de la sucursal. Le dije que quería un empleo, que no sabía la diferencia entre una acción y un bono, pero sabía vender y hacer análisis de valor”, contó sobre su arrojo.

“Sentí que había encontrado mi lugar en el universo. No conocía a mucha gente con dinero; pero podía enseñar a las personas a ser responsables con el dinero que no es de ellos” . Fue así como Rivera Cardona comenzó a enfocar su carrera más hacia la consultoría, que al corretaje de valores.

La coameña, quien toca violín desde pequeña, y preside la entidad Pro Arte Musical, cree que de no haber entrado al mundo de las inversiones, hubiera sido profesora universitaria, o continuado estudios en Música.

Convierte en realidad su sueño

En ese camino, ha tenido retos y decepciones. Lamenta no haber podido atraer a más profesionales y a algunas instituciones que quería tener en su cartera de clientes cuando montó Consultiva. “Mis momentos más duros han sido cuando he perdido clientes con una simple carta de terminación. Nos ha pasado en tres ocasiones y te quedas sin respiración”.

Pero sus logros y satisfacciones superan con creces los momentos amargos. Rivera Cardona aparece en listas como el “Top 100 Influential Hispanics” de Hispanic Business Magazine y “Who’s Who in Investment Management Consulting” en los Estados Unidos. Recibió el Premio Joyce Johnson que le otorgó el National Association of Securities Professionals por su aportación al mejoramiento del estatus de mujeres y minorías en el sector financiero en Estados Unidos, y el premio Highest Leaf Award, del Womens’ Venture Fund de Nueva York, por excelencia empresarial.