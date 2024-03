Declaran inconstitucional nuevo requisito de FinCEN para pymes y entidades incorporadas

Cabe destacar que la decisión del juez de distrito de declarar inconstitucional el nuevo requisito de FinCEN no implica que el mismo queda derogado, ni que las pymes y entidades no tengan que cumplir con el reglamento. No obstante, es probable que el gobierno federal acuda al Tribunal de Apelaciones, e incluso podría pedirle al Supremo que revise la decisión, si la apelación no resultase a su favor.