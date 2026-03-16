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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:Organización agrupará fiduciarios y planificadores en Puerto Rico

El capítulo de Puerto Rico de la Sociedad de Profesionales de Fideicomisos y Sucesiones (STEP, en inglés), busca modernizar el Código de Fideicomisos, organizar la industria fiduciaria en la isla e integrar a Puerto Rico a la red global de la organización

16 de marzo de 2026 - 2:57 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los fiduciarios son las personas o entidades responsables de administrar los bienes y el dinero a nombre de otras personas. Pueden ser bancos que administren fideicomisos, abogados, corredores de inversiones, entre otras entidades responsables de administrar fideicomisos. (Shutterstock)
Maricarmen Rivera Sánchez
Por Maricarmen Rivera Sánchez
Periodista de Negociosmaricarmen.rivera@gfrmedia.com

Con el fin de encaminar cambios a la Ley de Fideicomisos de Puerto Rico, una legislación de 2012, se creó en Puerto Rico un capítulo de la Sociedad de Profesionales de Fideicomisos y Sucesiones (STEP, en inglés), una entidad internacional que agrupa más de 20,000 abogados, contadores, fiduciarios y otros profesionales dedicados a la planificación patrimonial.

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Finanzas
ACERCA DEL AUTOR
Maricarmen Rivera Sánchez
Maricarmen Rivera SánchezArrow Icon
Periodista en San Juan, Puerto Rico. Es natural de Fajardo. Tiene un bachillerato en Comunicación Pública de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y en...
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