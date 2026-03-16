Con el fin de encaminar cambios a la Ley de Fideicomisos de Puerto Rico, una legislación de 2012, se creó en Puerto Rico un capítulo de la Sociedad de Profesionales de Fideicomisos y Sucesiones (STEP, en inglés), una entidad internacional que agrupa más de 20,000 abogados, contadores, fiduciarios y otros profesionales dedicados a la planificación patrimonial.