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Organización agrupará fiduciarios y planificadores en Puerto Rico
El capítulo de Puerto Rico de la Sociedad de Profesionales de Fideicomisos y Sucesiones (STEP, en inglés), busca modernizar el Código de Fideicomisos, organizar la industria fiduciaria en la isla e integrar a Puerto Rico a la red global de la organización
16 de marzo de 2026 - 2:57 PM