Popular Inc. reorganiza su cúpula ejecutiva

Popular Inc. (Nasdaq:BPOP) ha informado este jueves que su principal oficial ejecutivo (CEO) y presidente, Javier D. Ferrer, se acogerá al retiro el mes próximo.

En un reporte al mercado, emitido hace unos minutos, se informó además que el contador Jorge J. García, quien ha laborado para la institución desde hace más de una década en diversos cargos directivos, se convertirá en el nuevo líder del conglomerado financiero.

La salida de Ferrer a poco más de un año de tomar la presidencia de la institución supone la reorganización de la alta dirección de la institución y un voto de confianza a García, en palabras de Richard L. Carrión, presidente de los directivos de Popular Inc., matriz de Banco Popular de Puerto Rico y otras filiales.

Al informar acerca de la reorganización de la cúpula ejecutiva de Popular, Carrión presidente de los directivos del conglomerado agradeció el liderazgo y dedicación del abogado.

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“Desde que Javier se unió a la empresa en 2014, ayudó a definir nuestra dirección estratégica y desempeñó un papel fundamental en la ejecución de nuestro programa de transformación para brindar a los clientes servicios más personalizados y accesibles, aumentar el rendimiento y la satisfacción de los empleados, y generar un crecimiento y valor sostenibles y rentables para nuestros accionistas”, sostuvo Carrión en declaraciones escritas.

Ferrer aseguró que laborar para Popular ha sido “un honor”.

“Estoy especialmente agradecido a nuestros empleados por su apoyo, confianza y dedicación durante mis años en Popular”, sostuvo Ferrer. “Espero enfocarme en mi salud y pasar tiempo valioso con mi familia y amigos cercanos”.

Acto seguido, Carrión se refirió al próximo CEO de Popular como un ejecutivo “experimentado” al tiempo que indicó que la junta de directores confía en que García representa una transición sin mayores desafíos para la institución.

Jorge J. García, quien se desempeña como principal oficial financiero de Popular Inc., tomará la dirección de la institución en septiembre. (Suministrada)

García, de 53 años, ha desempeñado múltiples roles al interior de Popular.

Entre los años 2009 y 2012, el ejecutivo dirigió la unidad de Finanzas y Contabilidad de Popular Bank, la filial de la institución en el continente y luego, se desempeñó como Contralor y director de Contabilidad para el conglomerado hasta principios de 2024.

En ese año, específicamente en abril de 2024, García, sucedió a Carlos J. Vázquez, en su rol como principal oficial financiero (CFO) de la institución.

“Popular es un socio financiero confiable con una larga y orgullosa historia, forjada por los muchos líderes que han contribuido a crear la institución que es hoy”, dijo por su parte, García, quien tuvo elogios para Ferrer por su orientación y colaboración a lo largo de los años.

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García, egresado de la Universidad de Iowa, dijo que trabajar “en estrecha colaboración con el resto del equipo directivo” y con los integrantes del conglomerado para consolidar el legado dejado por sus predecesores “y continuar ejecutando nuestro plan estratégico”.

Según Carrión, ahora que García toma la alta dirección de la institución, Soriano se convierte en el complemento ideal para continuar con el plan de gestión de la empresa.

“Lidio ha jugado un papel clave en los procesos de capital, gestión de riesgos y planificación estratégica de (Popular)”, sostuvo Carrión haciendo referencia al ejecutivo que se integró a Popular en medio de la consolidación forzada por los reguladores en el 2010.

Lidio Soriano, actual vicepresidente ejecutivo y principal oficial de Riesgo en Popular Inc., se desempeñará como principal oficial financiero de la institución a partir del 1 de septiembre. (Suministrada)

A la alta cúpula de Popular se integra ahora Luis F. Sousa en calidad de CRO.

Soriano es egresado de la Universidad de Cornell donde obtuvo un grado en Ingeniería en Computación y posee un máster en Administración de Empresas de la Universidad de Tulane.

Sousa, por su parte, es egresado de Contabilidad de la Universidad de Puerto Rico.