Popular reorganiza operaciones en Norteamérica

Banco Popular confirmó este miércoles el despido de algunos de sus empleados como parte de un proceso de reestructuración que lleva a cabo la institución, particularmente en Estados Unidos.

“Luego de un proceso de evaluación estratégica en Popular Bank, nuestra subsidiaria en Estados Unidos, estamos enfocando nuestros recursos en productos competitivos que aportan mayor valor a nuestros clientes. Esto implica una serie de cambios, incluyendo el despido de algunos empleados, a quienes estamos apoyando”, reza una declaración de la institución financiera.

“Reafirmamos nuestro compromiso con nuestros empleados, clientes y comunidades a las que servimos”, se agrega en la declaración.

La institución no precisó el número de terminaciones, pero El Nuevo Día supo que la amplia mayoría de las cesantías se produjo en Banco Popular North America.