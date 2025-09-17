Opinión
17 de septiembre de 2025
87°lluvia ligera
NegociosBanca y Finanzas
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Popular reorganiza operaciones en Norteamérica

La institución dijo que enfoca sus recursos en productos competitivos, pero no precisó el número de cesantías

17 de septiembre de 2025 - 3:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Además de las 94 sucursales de Banco Popular con autobanco, hay 20 otras que no cuentan con el servicio, en cuyo caso se atenderán transacciones esenciales dentro del local. (teresa.canino@gfrmedia.com)
La institución no precisó el número de terminaciones, pero El Nuevo Día supo que la amplia mayoría de las cesantías se produjo en Banco Popular North America.
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Banco Popular confirmó este miércoles el despido de algunos de sus empleados como parte de un proceso de reestructuración que lleva a cabo la institución, particularmente en Estados Unidos.

“Luego de un proceso de evaluación estratégica en Popular Bank, nuestra subsidiaria en Estados Unidos, estamos enfocando nuestros recursos en productos competitivos que aportan mayor valor a nuestros clientes. Esto implica una serie de cambios, incluyendo el despido de algunos empleados, a quienes estamos apoyando”, reza una declaración de la institución financiera.

“Reafirmamos nuestro compromiso con nuestros empleados, clientes y comunidades a las que servimos”, se agrega en la declaración.

La institución no precisó el número de terminaciones, pero El Nuevo Día supo que la amplia mayoría de las cesantías se produjo en Banco Popular North America.

Popular emplea alrededor de 9,000 personas en Puerto Rico y Estados Unidos.

ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
