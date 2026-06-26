Puertorriqueña Kiki Del Valle asume nuevo cargo de liderazgo en Mastercard Norteamérica

La puertorriqueña Kiki Del Valle fue designada vicepresidenta ejecutiva de Aceptación de Producto para Mastercard en Norteamérica, movimiento que forma parte de una reorganización ejecutiva de la empresa y que pone fin a su gestión como presidenta de la División Norte de América Latina.

Como parte de la transición, efectiva desde el pasado 1 de junio, Mastercard nombró a Silvana Hernández como nueva presidenta de la División Norte de América Latina, quien reportará a Andrea Scerch, presidente de Mastercard para Latinoamérica y el Caribe.

“Esta división representa una oportunidad estratégica clave para Mastercard. Tengo plena confianza en que el liderazgo y la visión de Silvana nos permitirán alcanzar una nueva etapa de expansión e innovación, fortaleciendo la economía digital de los mercados, impulsando la digitalización de los pagos y creando mayor valor para nuestros clientes y socios”, expresó Scerch.

Durante su gestión como presidenta de la división, la puertorriqueña enfiló los esfuerzos de Mastercard en la región para capturar nuevas fuentes de negocio mediante la emisión de tarjetas, nuevas formas de aceptación de pago y servicios de datos.

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Del Valle, quien también fungió como vicepresidenta de Desarrollo de Mercado para Latinoamérica y el Caribe, centró sus prioridades en cinco puntos clave para crecer en la región de México, Centroamérica y el Caribe, siendo el primero, el asunto de inclusión financiera, seguida de la apuesta en mercados de alto potencial como Puerto Rico.

Asimismo, gran parte de su trabajo se enfocó en aumentar la incorporación de métodos digitales en la región. También, impulsó la estrategia de Mastercard para capturar nuevos flujos en el sector comercial, modernización de la red y la expansión de los servicios de valor agregado.

Del Valle se unió a Mastercard en 2008 y desde entonces lideró iniciativas que impulsan la transformación del ecosistema de pagos móviles a través de billeteras digitales, “tokenización”, criptomonedas y ciberseguridad.

Mastercard nombró a Silvana Hernández como nueva presidenta de la División Norte de América Latina. (Suministrada)

Por su parte, Hernandez cuenta con más de 15 años de trayectoria en Mastercard, donde ha ocupado diversos cargos de liderazgo regionales y globales vinculados a estrategia de producto, innovación y aceptación.

Antes de asumir la posición, Hernández se desempeñó como vicepresidenta ejecutiva de Core Payments para Latinoamérica. Como presidenta de la División Norte, Hernández supervisará la estrategia, gestión de clientes y el desempeño en México, Centroamérica y el Caribe.