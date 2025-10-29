¿Qué implica para su bolsillo un recorte en las tasas de interés de la Reserva Federal?

Nueva York - La Reserva Federal recortó su tasa de interés de referencia un cuarto de punto el miércoles por segunda vez desde septiembre. Antes de eso, había pasado nueve meses sin un recorte.

La tasa de fondos federales es la tasa a la que los bancos se prestan entre sí. Si bien las tasas que los consumidores pagan para pedir dinero prestado no están directamente vinculadas a esta tasa, los cambios afectan lo que paga por tarjetas de crédito, préstamos para automóviles, hipotecas y otros productos financieros.

“Si bien el impacto económico total de tal medida se desarrollará con el tiempo, los primeros indicadores sugieren que incluso los modestos recortes de tasas pueden tener consecuencias significativas para el comportamiento del consumidor y la salud financiera”, dijo Michele Raneri, vicepresidenta y directora de investigación en Estados Unidos de la agencia de informes crediticios TransUnion.

La Reserva Federal tiene dos objetivos cuando fija la tasa: uno, gestionar los precios de bienes y servicios, y dos, fomentar el pleno empleo. Por lo general, la Reserva Federal podría aumentar la tasa para tratar de reducir la inflación y disminuirla para fomentar un crecimiento económico más rápido y aumentar la contratación. El desafío ahora es que la inflación es más alta que el objetivo del 2% de la Reserva Federal, pero el mercado laboral ha sido débil. El cierre del gobierno también ha impedido la recopilación y publicación de datos en los que la Reserva Federal confía para monitorear la salud de la economía.

Aún así, la Reserva Federal ha proyectado que recortará las tasas una vez más antes de fin de año.

Esto es lo que debe saber:

Los intereses de las cuentas de ahorro no serán tan atractivos

Para los ahorradores, la caída de las tasas de interés erosionará lentamente los rendimientos atractivos que se ofrecen actualmente con los certificados de depósito (CD) y las cuentas de ahorro de alto rendimiento.

Tres de las cinco principales cuentas de ahorro de alto rendimiento tuvieron recortes de tasas después del último recorte de tasas de la Reserva Federal en septiembre, según Ken Tumin, fundador de DepositAccounts.com, mientras que dos de los cinco grandes bancos (Ally y Discover/Capital One) recortaron sus tasas de cuentas de ahorro. Las tasas máximas para las cuentas de ahorro de alto rendimiento en este momento se mantienen en alrededor del 4.46% al 4.6%.

Esas siguen siendo mejores que las tendencias de los últimos años, y una buena opción para los consumidores que desean obtener un rendimiento del dinero al que pueden querer acceder a corto plazo. Una cuenta de ahorro de alto rendimiento generalmente tiene un rendimiento porcentual anual mucho más alto que una cuenta de ahorro tradicional. El promedio nacional para las cuentas de ahorro tradicionales es actualmente del 0.63%, según Bankrate.

Puede haber algunas cuentas con rendimientos de alrededor del 4% hasta finales de 2025, según Tumin, pero los recortes de la Reserva Federal se filtrarán a estas ofertas, reduciendo los rendimientos promedio a medida que lo hacen.

Un recorte impactará las hipotecas gradualmente

Para los posibles compradores de vivienda, el mercado ya ha descontado el recorte de tasas.

“Las tasas hipotecarias, en particular, han respondido rápidamente”, dijo Raneri. “Solo en la última semana, cayeron a su nivel más bajo en más de un año. Si bien las tasas hipotecarias no siempre se mueven al mismo ritmo que la tasa objetivo de la Reserva Federal, a menudo descontando futuros recortes anticipados, la continua flexibilización de la política monetaria bien puede impulsar las tasas aún más bajas”.

El analista financiero de Bankrate, Stephen Kates, dijo que un entorno de tasas de interés en declive brindará cierto alivio a los prestatarios con el tiempo.

“Ya sea un propietario de vivienda con una hipoteca del 7% o un recién graduado que espera refinanciar préstamos estudiantiles y deudas de tarjetas de crédito, las tasas más bajas pueden aliviar la carga de muchos hogares endeudados al abrir oportunidades para refinanciar o consolidar”, dijo.

No se espera que los préstamos para automóviles disminuyan pronto

Los estadounidenses se han enfrentado a tasas de préstamos para automóviles más elevadas en los últimos tres años después de que la Reserva Federal elevara su tasa de interés de referencia a partir de principios de 2022. No se espera que esas disminuyan pronto. Si bien un recorte contribuirá a un eventual alivio, podría tardar en llegar, dicen los analistas.

“Si el mercado automotriz comienza a congelarse y la gente no está comprando automóviles, entonces podríamos ver que los márgenes de préstamo comienzan a reducirse, pero las tasas de los préstamos para automóviles no se mueven al mismo ritmo que la tasa de la Reserva Federal”, dijo Kates.

Los precios de los automóviles nuevos se mantienen en niveles históricamente altos, sin ajustar por la inflación.

En términos generales, una tasa porcentual anual de un préstamo para automóviles puede oscilar entre el 4% y el 30%. La encuesta semanal más reciente de Bankrate encontró que las tasas de interés promedio de los préstamos para automóviles se encuentran actualmente en el 7.10% en un préstamo para automóviles nuevos a 60 meses.

El alivio de la tasa de las tarjetas de crédito podría ser lento

Las tasas de interés para las tarjetas de crédito se encuentran actualmente en un promedio del 20.01%, y el recorte de tasas de la Reserva Federal puede tardar en ser sentido por cualquier persona que tenga una gran cantidad de deuda de tarjetas de crédito. Dicho esto, cualquier reducción es una noticia positiva.

“Si bien la inflación continúa ejerciendo presión sobre los presupuestos familiares, los recortes de tasas ofrecen un posible contrapeso al reducir los costos de servicio de la deuda”, dijo Raneri.