Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
1 de octubre de 2025
91°ligeramente nublado
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Tribunal Supremo de Estados Unidos permite que gobernadora de Reserva Federal siga en su cargo

Donald Trump buscaba destituir a Lisa Cook, pero el foro rehusó aprobar la solicitud de despido urgente

1 de octubre de 2025 - 1:22 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Trump consideraba que tenía la potestad de destituir a la gobernadora sin demora. (Mark Schiefelbein)
Por AFP
Agencia de noticias

La Corte Suprema estadounidense dictaminó este miércoles que Lisa Cook, una de las gobernadoras de la Reserva Federal de Estados Unidos, a la que Donald Trump quiere destituir, puede permanecer en su cargo por el momento.

RELACIONADAS

La Corte rehusó aprobar la solicitud de despido urgente presentada por Trump, e informó que comenzará a examinar el caso no antes de enero de 2026.

Trump consideraba que tenía la potestad de destituir a la gobernadora sin demora.

El presidente la acusa de haber mentido a bancos cuando solicitó préstamos inmobiliarios personales, ya que presentó dos viviendas como residencias principales.

Personas hicieron fila desde temprano para asistir al homenaje al activista conservador Charlie Kirk, el domingo 21 de septiembre de 2025, en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.El servicio conmemorativo para Kirk, a quien Trump atribuye un papel decisivo en su victoria electoral de 2024, convocaría a decenas de miles de personas, incluyendo al vicepresidente JD Vance, altos funcionarios de la Casa Blanca y jóvenes conservadores influenciados por el polémico líder de 31 años.Walt Nauta, asistente personal del presidente Donald Trump, a la izquierda, y Daniel Torok, fotógrafo principal de la Casa Blanca, cargan documentos al llegar a la Base Aérea Luke.
1 / 53 | Trump, JD Vance y Elon Musk: figuras de MAGA y simpatizantes se despiden de Charlie Kirk. Personas hicieron fila desde temprano para asistir al homenaje al activista conservador Charlie Kirk, el domingo 21 de septiembre de 2025, en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. - Jae C. Hong

Primera mujer negra gobernadora de la Fed, nombrada por el demócrata Joe Biden, Lisa Cook llevó inmediatamente el caso a la justicia para permanecer en su puesto.

La Casa Blanca intentó impedirle participar en la reunión de política monetaria que se celebró a mediados de septiembre, sin éxito.

El caso plantea la cuestión de los límites del poder presidencial sobre una institución que dirige la política monetaria del país y fija las tasas de interés.

Este año, legisladores republicanos han patrocinado una serie de proyectos de ley que buscan honrar a Donald Trump.A poco más de seis meses en su segundo mandato, los republicanos continúan proponiendo una lista cada vez mayor de proyectos que le rinden homenaje.La idea más audaz proviene de la representante Anna Paulina Luna de Florida, quien quiere que el secretario del Interior haga arreglos para que la imagen de Trump sea tallada en el Monte Rushmore junto a George Washington, Abraham Lincoln, Thomas Jefferson y Theodore Roosevelt.
1 / 9 | Desde el billete de $100 hasta el monte Rushmore: así republicanos buscan honrar a Donald Trump. Este año, legisladores republicanos han patrocinado una serie de proyectos de ley que buscan honrar a Donald Trump. - Mark Schiefelbein

Los mandatos de los gobernadores son deliberadamente largos (14 años). En el caso de Cook es hasta 2038.

La ley especifica que Trump puede destituir a un gobernador en caso de “motivo válido”, una expresión que la jurisprudencia generalmente asocia con la demostración de la existencia de faltas graves o malversaciones.

Los abogados de Cook consideran que la cuestión de los préstamos inmobiliarios es un “pretexto” para liberar un puesto en la cima de la Fed, donde Donald Trump quisiera colocar a un aliado.

Tags
Breaking NewsTribunal Supremo de Estados UnidosDonald Trump
ACERCA DEL AUTOR
AFP
Agence France-Presse (AFP) es una de las principales agencias de noticias del mundo. Con sede en París y oficinas en más de 150 países, ofrece cobertura precisa, imparcial y en tiempo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 1 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: