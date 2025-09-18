Donald Trump recurre al Tribunal Supremo en busca de una orden de emergencia para destituir a Lisa Cook de la Reserva Federal

La administración de Donald Trump solicitó el jueves a la Corte Suprema una orden de emergencia para destituir a Lisa Cook de la junta de gobernadores de la Reserva Federal.

La administración republicana recurrió al alto tribunal después de que un tribunal de apelaciones se negara a destituir a Cook, parte del esfuerzo del presidente Trump por remodelar la junta de gobierno de siete miembros de la Fed y asestar un golpe a su independencia.

La campaña de la Casa Blanca para destituir a Cook marca una oferta sin precedentes para remodelar la junta de la Fed, que fue diseñada para ser en gran medida independiente de la política cotidiana. Ningún presidente ha despedido a un gobernador de la Fed en ejercicio en los 112 años de historia de la agencia.

PUBLICIDAD

Cook, quien fue designada para la junta de la Fed por el presidente Joe Biden, demócrata, ha dicho que no dejará su puesto y que no será intimidada por Donald Trump. Uno de sus abogados, Abbe Lowell, ha dicho que “continuará cumpliendo con sus deberes jurados como gobernadora de la junta confirmada por el Senado”.

Por otra parte, los republicanos del Senado confirmaron el lunes a Stephen Miran, el nominado de Trump para un puesto vacante en la junta de la Fed.

Trump intentó despedir a Cook el 25 de agosto, pero un juez federal dictaminó la semana pasada que la destitución probablemente era ilegal y la reintegró a la junta de la Fed. Trump ha acusado a Cook de fraude hipotecario porque, al parecer, reclamó dos propiedades, en Michigan y Georgia, como “residencias principales” en julio de 2021, antes de incorporarse a la junta. Tales reclamaciones pueden conducir a una tasa hipotecaria más baja y a un pago inicial menor que si una de ellas se declarara como propiedad de alquiler o segunda vivienda.

Cook ha negado haber actuado mal y no ha sido acusada de ningún delito. Según documentos obtenidos por The Associated Press, Cook sí especificó que su condominio de Atlanta sería una ‘casa de vacaciones’, según una estimación de préstamo que obtuvo en mayo de 2021. Y en un formulario en el que solicitaba una autorización de seguridad, lo describió como una “segunda vivienda”. Ambos documentos parecen socavar las afirmaciones de fraude de la administración de Trump.

PUBLICIDAD

La jueza de distrito de Estados Unidos, Jia Cobb, dictaminó que la administración no había cumplido con el requisito legal de que los gobernadores de la Fed sólo pueden ser despedidos “por causa”, lo que, según dijo, se limitaba a la mala conducta durante el mandato. Cook no se incorporó a la junta de la Fed hasta 2022.

Cobb también sostuvo que el despido de Trump habría privado a Cook de su debido proceso, o derecho legal, a impugnar el despido.

Por una votación de 2-1, un panel del tribunal federal de apelaciones de Washington rechazó la petición de la administración de que se permitiera que el despido de Cook siguiera adelante.

Los abogados de Trump han argumentado que, incluso si la conducta ocurrió antes de su tiempo como gobernadora, su supuesta acción “indiscutiblemente pone en duda la fiabilidad de Cook y si puede ser una administradora responsable de los tipos de interés y la economía”.

Trump ha ganado previamente órdenes de la mayoría conservadora del tribunal para despedir a los líderes designados por el presidente de otras agencias federales independientes, incluyendo la Junta Nacional de Relaciones Laborales y la Comisión Federal de Comercio, incluso mientras continúan las batallas legales.