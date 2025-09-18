Turning Point nombra a la viuda de Charlie Kirk como su próxima líder

Turning Point USA, la organización que Charlie Kirk fundó para movilizar a jóvenes conservadores cristianos, ha experimentado un aumento masivo en interés y apoyo desde el asesinato del activista la semana pasada.

Mientras los conservadores lamentan la muerte de Kirk, el grupo parece preparado para seguir siendo un gigante de MAGA mientras planea su futuro sin Kirk al mando.

La junta del grupo anunció el jueves que la viuda de Kirk, Erika Kirk, había sido elegida por unanimidad como su próxima líder y se desempeñará como CEO y presidenta de la junta.

“Esto era lo que Charlie esperaba y quería y lo dijo muchas veces”, dijo Tyler Bowyer, director de operaciones del grupo, en las redes sociales. “Erika es una con Charlie y Charlie es uno con Erika”.

Turning Point se convirtió en una operación multimillonaria bajo el liderazgo de Charlie Kirk, y se le atribuyó el mérito de ayudar a que el presidente Donald Trump regresara al cargo. Desde el asesinato de Kirk, su podcast y sus redes sociales han atraído a millones de nuevos seguidores. Ha habido un gran interés en expandir la presencia de Turning Point en los campus universitarios y de escuelas secundarias, dice el portavoz del grupo, y los futuros eventos a gran escala continúan según lo planeado.

“Crecerá”, dijo el portavoz de Turning Point, Andrew Kolvet, quien también es productor del podcast “The Charlie Kirk Show”. “Lo que estamos viendo es que el legado de Charlie será mucho mayor, más amplio y más grande de lo que incluso nos dimos cuenta en vida”.

Trump dijo a los periodistas en la Oficina Oval esta semana que a través de “este horrible acto”, Turning Point “podría ser quizás más grande de lo que podría haber sido si él hubiera estado allí”.

“Y diré esto: estaría muy feliz si viera lo que estaba pasando”, dijo Trump.

Las consultas sobre nuevos capítulos de Turning Point se han disparado

Tanto Turning Point como las otras empresas de Kirk han recibido un interés sin precedentes desde que fue asesinado.

El podcast de Kirk ahora es el programa principal en Apple, sus cuentas de redes sociales han ganado millones de seguidores y sus clips han obtenido millones de visitas.

Turning Point también ha recibido más de 60,000 consultas para iniciar nuevos capítulos en los campus, dijo Kolvet el jueves. El grupo actualmente tiene 3,500 capítulos en campus universitarios y escuelas secundarias en todo el país.

Aubree Hudson, presidenta del capítulo de Turning Point en la Universidad Brigham Young que ayudó a organizar el evento de la Universidad Utah Valley donde Kirk fue asesinado, dijo que cientos de estudiantes se han acercado para participar.

“Esa es la parte hermosa de esta tragedia, que su movimiento, Turning Point, está explotando”, dijo.

Predijo que los conservadores que han tenido miedo de compartir sus puntos de vista en la escuela comenzarán a hablar.

“Cómo se ve sin Charlie Kirk, creo que todos vamos a tratar de resolverlo”, dijo. “Va a ser una curva, pero no creo que nos frene de ninguna manera”.

Un gigante de la recaudación de fondos

Turning Point USA no es solo un grupo de defensa en el campus que promueve causas conservadoras. Él y su grupo afiliado, Turning Point Action, desempeñaron un papel crucial en las elecciones de 2024, ayudando a movilizar a los votantes que normalmente no votan en los estados indecisos, incluidos Arizona, Michigan y Wisconsin.

También es un gigante de la recaudación de fondos.

Los dos brazos principales sin fines de lucro del grupo recaudaron colectivamente casi $100 millones en 2024, según los formularios presentados ante el IRS. Un ala separada sin fines de lucro llamada Turning Point Endowment tiene otros $60.9 millones en el banco.

La viuda de Kirk y madre de sus dos hijos se ha comprometido a continuar la misión del grupo. Dijo durante una transmisión emocional desde el estudio de su esposo que una gira planificada por el campus este otoño continuaría, al igual que el podcast y uno de los eventos estrella del grupo: “America Fest”, planeado para diciembre.

Dijo durante sus comentarios que “el movimiento que construyó mi esposo no morirá”.

“Prometo que haré de Turning Point USA la cosa más grande que esta nación haya visto jamás”, dijo.

Erika Kirk asume un nuevo papel

Desde su fundación, Charlie Kirk ha sido el rostro público de la operación y crucial para su influencia. Era una celebridad de MAGA con un séquito leal, que hizo crecer la operación en gran parte, a través de la fuerza de su propia personalidad y habilidad retórica mientras viajaba por el país, hablando y organizando eventos.

Erika Kirk tiene un séquito por derecho propio. La empresaria y podcaster a menudo aparecía con su esposo en los eventos de Turning Point. La ex Miss Arizona USA 2012 también ha trabajado como modelo, actriz y directora de casting, según una biografía en su sitio web. Fundó una línea de ropa cristiana, Proclaim, y un ministerio que enseña sobre la Biblia.

Alex Kolodin, un legislador estatal republicano en Arizona que está estrechamente alineado con el grupo, dijo que confía en que la viuda de Kirk mantendrá unido el movimiento.

“Ella no va a dejar que nadie rompa el legado de su esposo”, dijo Kolodin.

Dijo que Turning Point no sería lo que es hoy sin el “genio” de Kirk, pero dijo que Kirk había inspirado a una generación de jóvenes conservadores que son expertos en las redes sociales y saben cómo involucrar a su generación. Kolodin predijo que algunos de ellos estarán a la altura del momento y se asegurarán de que la muerte de Kirk no deje un vacío en los espacios en línea donde se congregan los jóvenes.

“No me sorprendería si lo próximo importante en esa dirección fueran un par de tipos de los que nadie ha oído hablar”, dijo Kolodin. “Esa es en realidad una razón por la que soy optimista sobre el futuro de esto”.

También desempeñando un papel de liderazgo en llevar la antorcha de Kirk está el vicepresidente JD Vance, un amigo, que transportó el ataúd de Kirk desde Utah de regreso a Arizona a bordo del Air Force Two.

El lunes, Vance fue el anfitrión invitado del programa de radio de Kirk, pasando dos horas entrevistando a altos funcionarios de la administración y compartiendo historias sobre el impacto de un hombre al que atribuyó su puesto actual.