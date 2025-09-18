Opinión
18 de septiembre de 2025
Helicóptero se estrella cerca de base militar en el estado de Washington

El Ejército no ha revelado detalles sobre el tipo de aeronave accidentada ni sus ocupantes

18 de septiembre de 2025 - 9:31 AM

La base está a unos 16 kilómetros al sur de Tacoma, bajo la jurisdicción del Cuartel General de la Base Conjunta del Ejército de Estados Unidos. (Ted S. Warren)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Tacoma - Un helicóptero se estrelló en una zona rural cerca de la Base Conjunta Lewis-McChord, en Washington, informó el Ejército de Estados Unidos el jueves. No hubo información inmediata sobre cuántas personas iban a bordo y sus condiciones.

El helicóptero se estrelló alrededor de las 9:00 p.m. del miércoles cerca de la base, dijo un funcionario del ejército en un comunicado.

“Esta sigue siendo una situación en desarrollo y no hay detalles adicionales disponibles en este momento”, decía el comunicado.

No se revelaron detalles sobre el helicóptero.

La base está a unos 16 kilómetros al sur de Tacoma, bajo la jurisdicción del Cuartel General de la Base Conjunta del Ejército de Estados Unidos.

La oficina del sheriff del condado de Thurston, con sede en Olympia, publicó en línea a última hora del miércoles que los agentes fueron enviados a informes de un posible accidente de helicóptero en el área de Summit Lake.

“Nos han informado que los militares perdieron contacto con un helicóptero en la zona”, dijo el departamento. Dijo que estaba trabajando con la base y que no había más detalles disponibles.

