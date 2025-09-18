Portland emitirá un aviso de violación del uso del suelo contra el edificio de ICE

Portland - Portland, Oregon, anunció el miércoles que emitirá un aviso de violación del uso del suelo al edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en la ciudad, acusando a la instalación de detener a personas más allá de los límites de lo que permite su aprobación de uso del suelo.

La aprobación condicional del uso del suelo del edificio, vigente desde 2011, no permite que las personas permanezcan durante la noche ni que sean retenidas por más de 12 horas. La ciudad alega que esta disposición fue violada 25 veces durante el período de 10 meses desde octubre pasado hasta la mayor parte de este julio.

“El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos dejó en claro los compromisos de limitación de detención con nuestra comunidad, y creemos que incumplieron esas políticas más de dos docenas de veces”, dijo el alcalde de Portland, Keith Wilson, en un comunicado de prensa. “Estoy orgulloso de nuestro equipo por llevar a cabo una investigación exhaustiva y reflexiva, y por remitir el asunto a los siguientes pasos en el proceso de violación del uso del suelo”.

La ciudad dijo que emitirá el aviso, que también hace referencia a una segunda violación con respecto a las ventanas tapiadas, el jueves. ICE no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Recientemente, el edificio ha sido el sitio de protestas nocturnas, que alcanzaron su punto máximo en junio, y desde entonces también se han producido enfrentamientos más pequeños. Los defensores de la inmigración y los defensores legales a menudo se reúnen allí durante el día para ayudar a quienes llegan al edificio, mientras que los manifestantes, a menudo vestidos de negro y con cascos o máscaras, se presentan por la noche.

Si bien son perturbadoras para los residentes cercanos, las protestas están lejos de las protestas por la justicia racial que se apoderaron de la ciudad en 2020. Sin embargo, han llamado la atención del presidente Donald Trump, quien recientemente dijo que estaba considerando enviar tropas federales, como también ha amenazado con hacerlo para combatir el crimen en otras ciudades. Firmó una orden el lunes para enviar a la Guardia Nacional a Memphis, Tennessee, y desplegó a la Guardia Nacional en Los Ángeles durante el verano y como parte de su toma de control de la aplicación de la ley en Washington, D.C.

La mayor parte de los delitos violentos en todo el país en realidad han disminuido en los últimos años, incluso en Portland, donde un informe reciente de la Asociación de Jefes de las Principales Ciudades encontró que los homicidios de enero a junio disminuyeron un 51% este año en comparación con el mismo período en 2024.

Según la política de santuario de Portland, los empleados de la ciudad, incluidos los agentes de policía, no hacen cumplir la ley federal de inmigración. Oregon también tiene una ley de santuario que prohíbe a las fuerzas del orden estatales y locales participar en la aplicación de la ley de inmigración sin una orden judicial.

Portland dijo que su oficina de permisos inició una investigación sobre el edificio de ICE a fines de julio en respuesta a quejas formales. Revisó los datos publicados por ICE al proyecto sin fines de lucro Deportation Data Project en virtud de las solicitudes de registros públicos, lo que indicó que la más reciente de las 25 violaciones de detención entre el 1 de octubre de 2024 y el 27 de julio de 2025 ocurrió el 20 de mayo, dijo la ciudad.

Los propietarios tienen 30 días después de recibir un aviso de violación para corregir el problema. Se puede imponer una multa si hay “evidencia sustancial de violación”, dijo la ciudad.