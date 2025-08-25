Kilmar Ábrego García vuelve a enfrentar la deportación tras entregarse a ICE

Kilmar Ábrego García, cuyo arresto y lucha por permanecer en Estados Unidos se ha convertido en un punto álgido en la ofensiva de inmigración del presidente Donald Trump, se entregó el lunes por la mañana a las autoridades de inmigración de Estados Unidos en Baltimore. Se enfrenta a posibles esfuerzos de la administración Trump para deportarlo a Uganda.

El salvadoreño, de 30 años, fue deportado erróneamente en marzo a una notoria prisión en su El Salvador natal. Fue devuelto a Estados Unidos en junio, pero solo para enfrentarse a cargos de tráfico de personas que sus abogados califican de absurdos y vengativos.

La administración Trump ha dicho que está tratando de deportar a Ábrego García meses antes de que su juicio esté programado en Tennessee, alegando que el padre de familia de 30 años es un peligro para la comunidad y un miembro de la pandilla MS-13. Él niega la acusación, se declaró no culpable de los cargos de contrabando y ha pedido a un juez que desestime el caso por motivos de enjuiciamiento vengativo. Los funcionarios de inmigración han dicho que planean deportarlo a Uganda después de que rechazó una oferta para ser trasladado a Costa Rica a cambio de declararse culpable de los cargos de contrabando.

Algunas unidades de la Guardia Nacional en Washington ahora portan armas de fuego, en una escalada del despliegue de Trump. Este último desarrollo cumple una directiva emitida a finales de la semana pasada por el secretario de Defensa de Donald Trump.

Un funcionario del Departamento de Defensa que no estaba autorizado a hablar públicamente dijo que algunas unidades en ciertas misiones estarían armadas, algunas con pistolas y otras con rifles. El portavoz indicó que todas las unidades con armas de fuego han sido entrenadas y están operando bajo estrictas reglas para el uso de la fuerza.

Un fotógrafo de Associated Press vio el domingo a miembros de la Guardia Nacional de Carolina del Sur fuera de Union Station con pistolas enfundadas.

Una declaración del grupo de trabajo conjunto que se ha hecho cargo de la vigilancia en la capital de la nación informó que las unidades comenzaron a portar sus armas de servicio el domingo y que las reglas de los militares establecen que la fuerza debe usarse “solo como último recurso y únicamente en respuesta a una amenaza inminente de muerte o daño corporal grave”. Además, dijo que la fuerza está comprometida a proteger “la seguridad y el bienestar” de los residentes de Washington.

Los abogados de Ábrego García presentaron una nueva demanda federal poco después de que se entregara, pero los documentos de la corte no estaban disponibles públicamente. La presentaron en la corte federal en Greenbelt, Maryland, donde la jueza de distrito de Estados Unidos, Paula Xinis, ha estado presidiendo una serie de audiencias relacionadas con el caso original.

La historia de Kilmar Ábrego García comienza en su El Salvador natal, pero cada vez está más claro dónde podría terminar.

Una pandilla local, Barrio 18, comenzó a extorsionar a su familia por “dinero de alquiler”. Cuando tenía 12 años, la pandilla amenazó con llevarse a Ábrego García hasta que su padre pagara “todo el dinero que querían”.

Ábrego García finalmente huyó a Estados Unidos ilegalmente alrededor de 2011, el año en que cumplió 16 años, según documentos en su caso de inmigración. Encontró trabajo en la construcción.

En marzo de 2019, Ábrego García fue a un Home Depot en busca de trabajo como jornalero cuando él y otros tres hombres fueron detenidos por la policía local, según los registros judiciales. Se sospechaba que eran miembros de la MS-13 basándose en tatuajes y ropa, según los registros.

Ábrego García se convirtió en un punto álgido en la agenda de inmigración de Donald Trump después de que fue deportado por error a El Salvador en marzo, a pesar de la determinación previa de un juez de que enfrentaba un “temor bien fundado” de violencia allí. Enfrentando una orden judicial, la administración Trump lo trajo de vuelta a Estados Unidos en junio, solo para detenerlo nuevamente por cargos de tráfico de personas.

Se declaró no culpable y pidió al juez que desestimara el caso, alegando que es un intento de castigarlo por desafiar su deportación a El Salvador. La última presentación se produjo como un suplemento a esa moción para desestimar, afirmando que la amenaza de deportarlo a Uganda es más prueba de que el enjuiciamiento es vengativo.

Los cargos de contrabando se derivan de una parada de tráfico en 2022 en Tennessee por exceso de velocidad. Había nueve pasajeros en el coche, y los oficiales discutieron entre sí sus sospechas de contrabando. A Ábrego García se le permitió continuar conduciendo solo con una advertencia.

Ábrego García tiene una esposa e hijos estadounidenses y ha vivido en Maryland durante años. Aunque fue considerado elegible para la liberación previa al juicio el mes pasado, permaneció en la cárcel a petición de sus abogados, quienes temían que la administración republicana pudiera tratar de deportarlo inmediatamente de nuevo si era liberado.