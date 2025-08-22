Así entrenan a los nuevos reclutas de ICE para cumplir con las metas de deportación de Donald Trump

Brunswick - En un campo de obstáculos bajo el húmedo calor de Georgia, un instructor muestra a los reclutas cómo sacar a un compañero herido del peligro. En un aula con escritorios llenos de gruesos libros legales sobre leyes de inmigración, los reclutas aprenden sobre cómo la Cuarta Enmienda rige su trabajo. Y en un campo de tiro lleno de casquillos de balas, los nuevos reclutas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) practican disparando sus armas de fuego.

“Instructores, levanten el pulgar cuando los estudiantes estén listos para comenzar”, dijo una voz por el altavoz antes de que un grupo de unos 20 reclutas de ICE practicaran sacando y disparando sus armas.

El Centro Federal de Capacitación para las Fuerzas del Orden en Brunswick, Georgia, es el epicentro de la capacitación para casi todos los agentes federales del orden, incluidos los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que están en el centro de los esfuerzos de deportación masiva del presidente Donald Trump.

Ahora, con una gran cantidad de dinero aprobado por el Congreso este verano comenzando a fluir hacia ICE, la agencia está en medio de un enorme esfuerzo de contratación, ya que su objetivo es conseguir miles de nuevos agentes de deportación en el campo en los próximos meses.

El jueves, The Associated Press y otras organizaciones de noticias obtuvieron una mirada poco común al Programa Básico de Capacitación en Cumplimiento de la Ley de Inmigración que los nuevos reclutas de ICE, específicamente aquellos en la unidad de Operaciones de Cumplimiento y Remoción responsables de encontrar, arrestar y remover personas del país, atraviesan y lo que aprenden.

ICE está recibiendo $76,500 millones en nuevos fondos del Congreso para ayudarlo a cumplir con el objetivo de deportación masiva de Donald Trump. Eso es casi 10 veces el presupuesto anual actual de la agencia. Casi $30,000 millones de ese dinero son para nuevo personal.

Están contratando en toda la agencia, incluidos investigadores y abogados, pero los números que están contratando en esas áreas palidecen en comparación con la cantidad de agentes de deportación que se están incorporando. Todd Lyons, el director interino de ICE, estuvo en la demostración de capacitación el jueves. Dijo que la agencia actualmente tiene alrededor de 6,500 agentes de deportación y tiene como objetivo contratar a 10,000 más para fines de año.

Con ese aumento en la contratación, han surgido preocupaciones de que la investigación o la capacitación de los nuevos reclutas se vean afectadas. La Patrulla Fronteriza pasó por un aumento similar en la contratación a principios de la década de 2000 cuando se cambiaron los estándares de contratación y capacitación; los arrestos por mala conducta de los empleados aumentaron.

Lyons rechazó las preocupaciones de que ICE pueda tomar atajos cuando se trata de capacitación, aunque dijo que han realizado cambios diseñados para agilizar el proceso.

“No iba a diluir la capacitación”, dijo Lyons.

Caleb Vitello, el subdirector de ICE a cargo de la capacitación, dice que los nuevos reclutas pasarán por aproximadamente ocho semanas de capacitación en las instalaciones de Georgia. Pero también tienen capacitación antes y después de venir aquí.

Un cambio clave, señaló Vitello: ICE eliminó cinco semanas de capacitación en idioma español porque dijo que los reclutas solo estaban llegando al punto de ser “moderadamente” competentes en español. Dijo que la tecnología de traducción de idiomas puede ayudar a llenar ese vacío en el campo.

Durante la capacitación de seis días a la semana, los nuevos reclutas viven en los terrenos de las extensas instalaciones, que están cubiertas de bosques de pinos y se encuentran cerca del Océano Atlántico, a poco menos de una hora en coche al norte de la línea estatal de Florida. Cientos han pasado por la capacitación aquí en los últimos meses.

Durante el curso, los nuevos reclutas se entrenan en armas de fuego en un gran campo de tiro interior que parece tan grande como un campo de fútbol. El jueves, el piso estaba lleno de casquillos de balas gastados mientras aproximadamente 20 nuevos reclutas con camisas azules y pantalones azules practicaban disparando desde una posición de codo doblado y disparos de transición, lo que implica transferir sus armas de una mano a otra. Los instructores con camisas rojas caminaban detrás de ellos, ocasionalmente dándoles instrucciones. Todos usaban protección para los ojos y orejeras rojas para reducir el ruido con tapones para los oídos debajo.

Dean Wilson, quien supervisa la capacitación en armas de fuego, comparó algunas de las operaciones que enfrentan los agentes de ICE con una casa embrujada donde no saben lo que podría venir hacia ellos.

“Hacemos todo lo posible para asegurarnos de que, aunque estén en ese entorno, tengan la capacidad de tomar la decisión correcta”, dijo Wilson. “Nadie quiere ser el que haga un mal disparo, y nadie quiere ser el que no llegue a casa”.

En un gran campo con varias pistas y cursos de conducción, también se capacitan en técnicas de conducción: cómo recuperarse de un derrape en pavimento mojado o cómo navegar por un curso sinuoso similar a un entorno urbano donde tienen que detenerse por completo o navegar por esquinas ciegas.

El plan de estudios también incluye técnicas de desescalada diseñadas para evitar el uso de la fuerza en primer lugar, dijo Lyons.

“En cualquier tipo de situación de aplicación de la ley”, dijo, “preferiría desescalar con palabras antes de tener que usar cualquier uso de la fuerza”.

No toda la capacitación es en el campo.

A los agentes de ICE les gusta señalar que, cuando se trata de complejidad, la ley de inmigración es superada solo por el código tributario.

En la academia de capacitación, reciben aproximadamente 12 horas de instrucción en el aula sobre cosas como la Cuarta Enmienda, la parte de la Constitución que protege contra registros e incautaciones irrazonables, y la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952, que ha evolucionado a lo largo de las décadas y rige todas las facetas de la inmigración. Esas lecciones legales también se intercalan a lo largo del resto de la capacitación.

En los escritorios de un aula hay manuales de capacitación y manuales de leyes de inmigración de aproximadamente dos a tres pulgadas de grosor. Los reclutas aprenden sobre cómo determinar si alguien puede ser removido del país, bajo qué circunstancias pueden entrar en la casa de alguien para registrar y cuándo tienen que irse.

El personal de ICE rechazó las acusaciones de que están deteniendo indiscriminadamente a personas o estableciendo puntos de control en Washington, D.C., o en otros lugares como parte del cumplimiento de la ley de inmigración.

Dijeron que tienen que tener una causa probable para perseguir a alguien y que realizan operaciones específicas. Dijeron que no pueden, y no lo hacen, realizar paradas de tráfico, pero pueden trabajar con las autoridades locales que sí lo hacen.

“Una vez que la policía local realiza una parada, y luego se ponen en contacto con ICE diciendo que tenemos a alguien que posiblemente creemos que podría ser un extranjero”, dijo Greg Hornsby, asesor legal asociado de ICE. “Y ahí es donde intervenimos”.