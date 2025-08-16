Noticia
Puertorriqueños expresan miedo y se solidarizan con comunidades latinas mientras aumentan las detenciones de ICE en Connecticut
La Agenda Nacional Puertorriqueña subrayó que aunque los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses, no permanecerán en silencio mientras sus hermanos y hermanas inmigrantes son deshumanizados
16 de agosto de 2025 - 3:38 PM