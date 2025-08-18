Pablo José Hernández dice que movilización de personal de FEMA a ICE “amenaza la seguridad pública”

Washington D.C. - El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, afirmó que el desvío de personal de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) “hacia redadas antiinmigrantes en plena temporada de huracanes no es solo una mala decisión administrativa: es una amenaza a la seguridad pública y un desprecio por la misión esencial” de esa oficina de gobierno.

“Como miembro del Comité de ‘Homeland Security’, estoy en comunicación con mis compañeros para denunciar este atropello y exigir que FEMA se concentre para lo que fue creada: proteger vidas, fortalecer comunidades y responder a desastres, no instrumentar políticas de odio”, indico Hernández.

El Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó que movilizará personal de FEMA para colaborar con los esfuerzos administrativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para deportar a millones de personas con status migratorio indefinido. La movilización duraría 90 días, en el pico de la temporada de huracanes.

El DHS sostiene que el traslado de personal no afectará las operaciones de FEMA ni su capacidad de respuesta ante una emergencia o desastre.

PUBLICIDAD