19 de agosto de 2025
83°ligeramente nublado
Washington D. C.
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Pablo José Hernández dice que movilización de personal de FEMA a ICE “amenaza la seguridad pública”

Afirmó que FEMA debe dedicarse a proteger vidas, fortalecer comunidades y responder a desastres

18 de agosto de 2025 - 7:26 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El comisionado Pablo José Hernández denuncia la movilización de funcionarios de FEMA para colaborar con las deportaciones de personas con status migratorio indefinido. (Suministrada)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, afirmó que el desvío de personal de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) “hacia redadas antiinmigrantes en plena temporada de huracanes no es solo una mala decisión administrativa: es una amenaza a la seguridad pública y un desprecio por la misión esencial” de esa oficina de gobierno.

“Como miembro del Comité de ‘Homeland Security’, estoy en comunicación con mis compañeros para denunciar este atropello y exigir que FEMA se concentre para lo que fue creada: proteger vidas, fortalecer comunidades y responder a desastres, no instrumentar políticas de odio”, indico Hernández.

El Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó que movilizará personal de FEMA para colaborar con los esfuerzos administrativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para deportar a millones de personas con status migratorio indefinido. La movilización duraría 90 días, en el pico de la temporada de huracanes.

El DHS sostiene que el traslado de personal no afectará las operaciones de FEMA ni su capacidad de respuesta ante una emergencia o desastre.

“Para apoyar esta iniciativa (la política antiinmigrantes), se asignará a ICE un grupo selecto de empleados del departamento de Recursos Humanos de FEMA durante 90 días para ayudar con la contratación y la evaluación. Este despliegue preparará mejor a los empleados de FEMA para apoyar las contrataciones urgentes en apoyo de las operaciones ante desastres. Su despliegue no interrumpirá las operaciones críticas de FEMA, y no se desplegará personal de primera respuesta ni de gestión de emergencias”, indicó el DHS en una declaración escrita remitida a El Nuevo Día a través de FEMA.

