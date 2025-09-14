Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
14 de septiembre de 2025
77°nubes rotas
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Líderes hispanos condenan al ICE por incidentes violentos en Chicago

La campaña del Departamento de Seguridad Nacional denominada “Operación Midway Blitz”, apunta a las llamadas leyes de santuario del estado

14 de septiembre de 2025 - 10:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas disparó y mató a un hombre que intentó evadir el arresto el viernes. (Damian Dovarganes)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Líderes latinos expresaron su consternación el sábado por las recientes operaciones de control migratorio en Chicago que provocaron un tiroteo fatal en una parada de tráfico, el arresto de un inmigrante en una barbería y un tenso enfrentamiento entre manifestantes y agentes en una instalación de inmigración.

RELACIONADAS

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) disparó y mató a un hombre que intentó evadir el arresto el viernes al embestir con su automóvil a los agentes y arrastrar a uno de ellos, dijeron las autoridades. El hombre, Silverio Villegas González, fue declarado muerto en un hospital.

El mismo día, Willian Giménez fue detenido mientras conducía en el barrio de La Villita en Chicago y fue arrestado por agentes del ICE. Kevin Herrera, abogado de Giménez, dijo que, en su opinión, fue una represalia por su participación en una demanda contra líderes de Chicago, Home Depot y un policía fuera de servicio por sus acciones hacia los trabajadores inmigrantes.

Herrera afirmó que Giménez tiene un permiso de trabajo y está en proceso de solicitar asilo.

En un comunicado emitido el sábado, las autoridades de inmigración dijeron que Giménez fue arrestado por estar en el país sin autorización.

“Nadie está por encima de la ley. Giménez González es un extranjero ilegal con cargos por allanamiento criminal y antecedentes de no presentarse ante la corte, como cuando no se presentó en la corte de inmigración en abril del año pasado, después de lo cual un juez de inmigración ordenó su deportación del país”, se lee en el comunicado.

En una conferencia de prensa matutina fuera de una instalación del ICE en el suburbio de Broadview en Chicago, el representante demócrata Chuy García dijo que los incidentes son preocupantes.

Las autoridades federales de inmigración informaron el viernes que arrestaron a unos 200 inmigrantes sospechosos de encontrarse ilegalmente en el país en redadas realizadas un día antes en dos sitios de cultivo de cannabis en California.Los manifestantes participaron en un tenso enfrentamiento con las autoridades en una de las fincas durante la operación.Un manifestante es asistido con leche en el rostro luego de que los agentes migratorios lanzaran gases lacrimógenos a la multitud.
1 / 13 | Redadas de ICE: unos 200 inmigrantes con estatus migratorio no definido fueron detenidos en California. Las autoridades federales de inmigración informaron el viernes que arrestaron a unos 200 inmigrantes sospechosos de encontrarse ilegalmente en el país en redadas realizadas un día antes en dos sitios de cultivo de cannabis en California. - Michael Owen Baker

“Estos incidentes nos hacen preguntarnos a todos si el ICE puede matar a uno de nuestros vecinos a plena luz del día... si pueden arrestar a alguien por unirse a una demanda o simplemente por ser latino, ¿qué les impide ir por cualquiera de nosotros?" expresó García.

En una protesta de 12 horas realizada el viernes fuera de la instalación se produjeron varios enfrentamientos entre los participantes y agentes que llevaban el rostro cubierto y usaban cascos y, más tarde, máscaras antigás. En la instalación se han producido manifestaciones periódicas en respuesta a las estrictas medidas de aplicación de la ley de inmigración.

La representante demócrata Delia Ramírez dijo que exigirá una investigación exhaustiva de la parada de tráfico que provocó la muerte de Villegas González e instó a la comunidad a mantenerse unida.

La campaña del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), denominada “Operación Midway Blitz”, apunta a las llamadas leyes de santuario del estado.

“Esta operación del ICE se dirigirá a los extranjeros ilegales criminales que acudieron en masa a Chicago e Illinois porque sabían que el gobernador Pritzker y sus políticas de santuario los protegerían y les permitirían deambular libremente por las calles estadounidenses”, dijo el DHS en un comunicado.

El gobernador demócrata JB Pritzker ha sido uno de los opositores más enérgicos a las operaciones de inmigración del gobierno del presidente Donald Trump en Chicago.

Los recientes incidentes también han generado temores en los vecindarios con alta población inmigrante sobre las celebraciones del Día de la Independencia de México el 16 de septiembre.

Tags
Breaking NewsICE-HSIInmigrantesChicagoIllinoisDonald Trump
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 14 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: