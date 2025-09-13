Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
13 de septiembre de 2025
78°nublado
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Agente del ICE ultima a sospechoso en Chicago tras intento de embestida

El tiroteo ocurrió en el suburbio, mayoritariamente hispano, de Franklin Park, a unas 18 millas al oeste de la ciudad

13 de septiembre de 2025 - 10:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Agentes del orden público acuden al sitio donde un agente del ICE disparó y mató a un sospechoso después de que éste tratara de embestir con su auto a los agentes que lo arrestaban, el viernes 12 de septiembre de 2025, en Franklin Park, Illinois. (Laura Bargfeld)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés) disparó y mató el viernes a un sospechoso que intentó evadir el arresto en un suburbio de Chicago al tratar de embestir a los agentes con su automóvil y arrastrar a uno de ellos, informaron las autoridades.

El tiroteo, ocurrido justo en las afueras de la ciudad, se produce tras varios días de amenazas emitidas por el gobierno del presidente Donald Trump de intensificar la aplicación de la ley de inmigración en la tercera ciudad más grande del país, y a menos de una semana de una operación denominada “Midway Blitz”, realizada por autoridades federales, en contra de las denominadas políticas de santuario en Chicago e Illinois.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo en un comunicado de prensa que el agente trataba de arrestar a un hombre con antecedentes de conducción imprudente que había ingresado ilegalmente al país, pero que éste se negó a obedecer las órdenes de los agentes y, en su lugar, trató de embestirlos con su automóvil. Un agente del ICE que fue golpeado y arrastrado por el vehículo sintió que su vida estaba en peligro y abrió fuego, dijo el departamento.

Las autoridades federales de inmigración informaron el viernes que arrestaron a unos 200 inmigrantes sospechosos de encontrarse ilegalmente en el país en redadas realizadas un día antes en dos sitios de cultivo de cannabis en California.Los manifestantes participaron en un tenso enfrentamiento con las autoridades en una de las fincas durante la operación.Un manifestante es asistido con leche en el rostro luego de que los agentes migratorios lanzaran gases lacrimógenos a la multitud.
1 / 13 | Redadas de ICE: unos 200 inmigrantes con estatus migratorio no definido fueron detenidos en California. Las autoridades federales de inmigración informaron el viernes que arrestaron a unos 200 inmigrantes sospechosos de encontrarse ilegalmente en el país en redadas realizadas un día antes en dos sitios de cultivo de cannabis en California. - Michael Owen Baker

El ICE dijo que el agente y el conductor involucrados en el tiroteo, ocurrido en el suburbio mayoritariamente hispano de Franklin Park, a unas 18 millas al oeste de Chicago, fueron trasladados a un hospital local, donde se declaró muerto al sospechoso.

El ICE identificó al sospechoso como Silverio Villegas González. Hasta el momento, The Associated Press no ha podido contactar a los familiares de Villegas González. Defensores de los inmigrantes y autoridades locales dijeron que sabían poco sobre él hasta la tarde del viernes. El agente no ha sido identificado.

“Oramos por la pronta recuperación de nuestro agente. Siguió su entrenamiento, usó la fuerza adecuada y aplicó correctamente la ley para proteger al público y a las fuerzas del orden”, dijo en un comunicado la secretaria adjunta de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, dijo estar al tanto del tiroteo y exigió “un informe completo y factual de lo que sucedió hoy para garantizar transparencia y rendición de cuentas”.

En un video de la escena se muestra cinta policial y conos de tráfico bloqueando partes de la calle, donde pueden verse desde la distancia un gran camión de distribución de alimentos y un automóvil gris. Varios vehículos de las fuerzas del orden rodeaban el área.

En medio de las estrictas medidas de aplicación de las leyes migratorias emprendidas por el gobierno de Trump en Los Ángeles a principios de este verano, al menos dos personas murieron mientras intentaban evadir al ICE: un trabajador agrícola que cayó del techo de un invernadero durante una redada y un hombre atropellado por una SUV mientras huía de los agentes fuera de una sucursal de Home Depot.

En una conferencia de prensa efectuada el viernes, defensores de la inmigración y autoridades locales argumentaron que el tiroteo demuestra cómo la aplicación militarizada de la ley de inmigración perjudica a las comunidades y exigieron transparencia y rendición de cuentas de los agentes de ICE involucrados en el tiroteo.

Estaban flanqueados por unas dos docenas de manifestantes que coreaban y tocaban tambores mientras sostenían una pancarta que declaraba: “Fin a la detención, bienvenidos inmigrantes”.

En lo que es el tercer día de protestas, manifestantes continúan sus enfrentamientos con las autoridades federales en la ciudad de Los Ángeles para evitar la detención de inmigrantes en la ciudad por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).Miles de manifestantes tomaron las calles en respuesta al extraordinario despliegue de la Guardia Nacional por parte del presidente Donald Trump, bloqueando una de las principales autopistas y prendiendo fuego a vehículos autónomos mientras las fuerzas policiales intentaban controlar a la multitud con gases lacrimógenos, balas de goma y granadas de aturdimiento.Gran parte del grupo luego se movilizó para bloquear el tráfico en la autopista 101 hasta que agentes de la Patrulla de Caminos de California se retiraron del lugar a última hora de la tarde.
1 / 9 | Arde Los Ángeles: así se vio el tercer día de protestas en defensa de los inmigrantes. En lo que es el tercer día de protestas, manifestantes continúan sus enfrentamientos con las autoridades federales en la ciudad de Los Ángeles para evitar la detención de inmigrantes en la ciudad por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés). - Eric Thayer

“La máquina de deportación de Trump está fuera de control y opera sin transparencia ni rendición de cuentas, lo que produce un daño sin sentido en nuestras comunidades”, dijo Lawrence Benito, director ejecutivo de la Coalición de Illinois para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados.

La representante de Illinois, Norma Hernández, calificó el tiroteo como una tragedia y condenó los intentos de los agentes del ICE de culpar al fallecido.

“Estas tácticas han hecho que uno de los miembros de nuestra comunidad pierda la vida”, dijo Hernández. “No es el primero y, lamentablemente, no será el último”.

Mientras tanto, los habitantes de Chicago se preparan para las celebraciones del Día de la Independencia de México el fin de semana, que incluyen desfiles, festivales, fiestas callejeras y caravanas de autos, a pesar de la posible imposición de medidas contra la inmigración.

McLaughlin dijo que “los videos virales en redes sociales y los activistas que alientan a los extranjeros ilegales a resistirse a las fuerzas del orden” han hecho que el trabajo de los agentes del ICE sea más peligroso.

En las últimas semanas, autoridades locales, defensores y maestros han puesto en marcha esfuerzos en toda la ciudad para informar a las personas sobre sus derechos cuando se enfrentan a agentes del ICE. El viernes, muchos negaron estar alentando a las personas que han ingresado sin autorización al país a resistirse a las fuerzas del orden.

“No les decimos a las personas que se resistan”, dijo Jessica Vásquez, comisionada del 8vo distrito del condado de Cook, quien enfatizó que los grupos comunitarios comparten recursos legales y ayuda mutua.

Tags
Breaking NewsChicagoICE-HSITiroteosHispanos en Estados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 12 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: