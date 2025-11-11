Opinión
Banca y Finanzas
Suscriptores
Servicios Legales registra aumento en solicitudes de orientación para casos de quiebras personales

Aumentan servicios en su línea de Teleabogado para atender a estas personas

11 de noviembre de 2025 - 3:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Teléfono de un call center.
Servicios Legales de Puerto Rico (SLPR) anunció que amplió su servicio de asesoramiento legal telefónico, conocido como Teleabogado, con el propósito de brindar orientación legal gratuita sobre quiebras personales a personas elegibles en toda la isla. (Shutterstock)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Servicios Legales de Puerto Rico (SLPR) anunció que amplió su servicio de asesoramiento legal telefónico, conocido como Teleabogado, con el propósito de brindar orientación legal gratuita sobre quiebras personales a personas elegibles en toda la isla.

Según indicaron en comunicado de prensa, en Puerto Rico se registró un incremento de 38% en el total de casos de quiebra radicados entre 2023 y 2024, así como un aumento de 6.5% en los primeros ocho meses de 2025, siguiendo la tendencia al alza anticipada. Asimismo, la organización ha observado un incremento en las solicitudes de orientación sobre quiebras personales, reflejo de la creciente necesidad de apoyo legal en esta área.

Según la licenciada Hadassa Santini Colberg, directora ejecutiva de SLPR, “ampliar el servicio de Teleabogado en el área de quiebra busca “responder a las necesidades que identificamos presenta la clientela. En lo que va de año hemos visto un incremento de 5.13% en las solicitudes relacionadas con asesoramiento en quiebra, tras un aumento el año pasado de 88%. Al ampliar el panel de abogados con práctica en esta materia podemos ofrecer servicios y asesoramiento legal gratuito y adecuado a la ciudadanía elegible según sea su caso”.

SLPR creó un panel de abogados con experiencia en quiebras a través de su Programa Práctica Compensada, que integra a abogados privados para brindar servicios a la clientela de la organización.

El servicio de Teleabogado permite que, mediante una sola llamada, la persona sea evaluada para determinar su elegibilidad y, de ser cualificada, sea transferida directamente a un abogado que le orientará sobre su situación.

La quiebra es un proceso legal mediante el cual una persona que no puede pagar sus obligaciones puede ser relevada de pagar algunas o todas sus deudas y paraliza toda acción de cobro en contra de la persona. Al presentarse una petición de quiebra, trámite que se realiza en los tribunales de quiebra, entra en vigor una orden de paralización automática que prohíbe a los acreedores toda gestión de cobro.

Además de quiebras, el servicio de Teleabogado ofrece orientación legal gratuita en temas de familia, consumidores, vivienda, sucesiones, empleo y eliminación de antecedentes penales. Si el caso requiere servicios adicionales, puede ser referido al Centro de Servicio Directo más cercano a la residencia del solicitante.

Teleabogado está disponible de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. Para recibir orientación legal sobre quiebras u otros problemas legales civiles, las personas pueden llamar al 787-728-5070 o al 1-800-981-5342.Para más información, visite https://www.servicioslegales.org.

