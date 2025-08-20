Socios de PenFed podrán depositar efectivo en Walgreens

Los socios de la cooperativa de ahorro y crédito federal Pentagon Federal Credit Union (PenFed) podrán hacer depósitos de efectivo en establecimientos participantes como los Walgreens alrededor de la isla.

Esta nueva opción financiera es el futuro de una alianza entre la cooperativa federal e InComm Payments empresa líder en soluciones tecnológicas de pago.

A través de la aplicación móvil de PenFed, los socios con cuentas de cheques pueden generar un código de barras de un solo uso, mostrarlo al cajero para que lo escanee y completar la transacción de depósito de efectivo.

“En PenFed nos entusiasma ofrecer a nuestros 2.9 millones de socios la conveniencia de hacer sus transacciones bancarias donde hacen sus compras, en decenas de miles de establecimientos en los 50 estados, Puerto Rico y las Islas Vírgenes”, afirmó Gaurav Bhatia, director de mercadeo y jefe de Depósitos de PenFed. “Menos paradas a lo largo del día significa que nuestros socios podrán dedicar más tiempo a hacer lo que más les gusta”, añadió.

Además de Walgreens los de otras jurisdicciones tendrán la misma herramienta financiera en otras cadenas de tiendas en Estados Unidos como Dollar General, Kroger, establecimientos participantes 7-Eleven, entre otros.

Al utilizar depósito de efectivo móvil, los socios solo comparten un código de barras con el comerciante —sin información de cuenta— y reciben confirmación inmediata de su depósito.

El vicepresidente de ventas de In Comm Payments, Mark Smith expresó que, “millones de consumidores dependen del efectivo y necesitan maneras fáciles y confiables de usar ese dinero en los ecosistemas digitales de pago de la actualidad. Nuestra red satisface esa necesidad al proveer servicios convenientes de carga de efectivo en tiendas donde muchos usuarios de efectivo ya compran”.

Hasta el momento, en Puerto Rico hay seis sucursales PenFed: Fort Buchanan, Ponce, Hatillo, Guaynabo, Mayagüez y Humacao, en las que se emplean unas 145 personas. En Puerto Rico hay unos 351,200 socios de esta cooperativa federal.