La determinación de causa para arresto contra el expresidente del Banco de Desarrollo Económico (BDE), Luis Burdiel, fue interpretada por algunos empresarios como una señal esperanzadora de que las instituciones comienzan a hacer justicia contra los abusos cometidos por funcionarios, mientras expresidentes del Banco expresaron que era un día triste para el servicio público y para Puerto Rico.

“Para mí, esta determinación me confirma que lo que hizo en el Banco de Desarrollo fue ilegal e injusto para los empresarios. Esperamos que le caiga todo el peso de la ley porque habemos muchos empresarios sufriendo por sus actuaciones”, reaccionó Juan López Molina, propietario de Tropical Inns, conglomerado que agrupa a los paradores Palmas de Lucía, Costa del Mar, Lucía Beach Hotel, MaunaCaribe y Guánica 1929.

“A sabiendas que lo hacía mal, fue matando al Banco que nos dio la oportunidad a los empresarios de desarrollar negocios y de crear empleos en zonas difíciles, como Yabucoa”, agregó López Molina, quien es uno de los empresarios perjudicados con la venta de préstamos del BDE a terceros bajo la presidencia de Burdiel. En su caso, la venta de su préstamo fue a Condado 6.

Luis Carlos Fernández Trinchet, ex presidente del BDE y actual secretario del Departamento de la Vivienda, dijo al enterarse del arresto, que era un “día triste para los que laboramos como servidores públicos y para Puerto Rico completo”.

Fernández Trinchet, quien como presidente del BDE radicó la demanda para que se declare nula la venta de la cartera de préstamos que hizo Burdiel a Puerto Rico Recovery & Development, reiteró que los funcionarios públicos tienen el “deber de ejercer nuestro trabajo cumpliendo con la ley y velando por los más altos estándares ; es lo menos que se merece nuestro pueblo”.

“Como expresidente me da mucha tristeza que las noticias del BDE últimamente están relacionadas a escándalos. Es tiempo de limpiar la casa y ejercer Justicia a nombre de los empleados y empresarios que son quienes ulteriormente sufren las consecuencias”, expresó por su parte, Joey Cancel, quien presidió el BDE entre los años 2013 al 2016.

Asimismo, el presidente de Birling Capital, Francisco Rodríguez Castro, comentó que el BDE, cuyo norte es apoyar a la clase empresarial local, no se merecía que Burdiel abusara de la confianza que se había depositado en él. “La actitud y la honestidad son más importantes que la educación, los éxitos, los fracasos… es tan importante que rompe una empresa o una familia”.

“Me entristece ver que esa persona no fue honesto consigo mismo y no divulgó que tenía un préstamo fallido allí. Debió no aceptar el cargo o hablar con la verdad”, agregó Rodríguez Castro, quien presidió el BDE a principios de la pasada década.

Burdiel fue despedido de la presidencia del BDE en abril de 2019 y referido al Fiscal Especial Independiente en noviembre pasado. En ese momento se indicó como una de las razones para su despido fulminante y eventual referido a Justicia, que él tenía un préstamo con el BDE que nunca informó y que intentó vender la cartera de préstamos para eliminarlo de los libros del BDE. Un informe preliminar del Departamento de Justicia concluyó que el funcionario pudo haber infringido disposiciones del Código Penal, de la Ley del BDE, así como de la Ley de Ética Gubernamental.

La investigación se extendió por nueve meses y concluyó hace dos semanas. La misma estuvo a cargo de Manuel Núñez Corrada como fiscal especial independiente y Zulma Fúster Troche y Ramón Mendoza Rosario como fiscales delegados.

Este viernes finalmente se determinó causa para arresto por dos delitos: violación al Art. 253 del Código Penal de Puerto Rico (negociación incompatible con el ejercicio del cargo público) y, otra por infracción al Art. 5.7 de la Ley de Ética Gubernamental (a sabiendas, no divulgar información requerida en el Informe de Ética).

El juez José Luis Parés le impuso una fianza de $15,000 y la vista preliminar quedó pautada para el miércoles, 23 de septiembre a la 1:30 p.m. en el Tribunal de San Juan.