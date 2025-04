“Me encanta”

La fórmula

Como todo agente nuevo que decide comenzar de forma independiente, no tenía listados propios, así que comenzó ofreciendo información a las personas en proceso de relocalización y solidificando su marca personal: “Your bilingual realtor and Palmas Connector”.

Agregó que, “al ser nueva, una de las ventajas es que no tenía miedo de probar cosas nuevas . Soy bien creativa e innovadora. Hay cosas que nunca se habían hecho y las he hecho con mi experiencia en otras industrias”.

“Vinieron cerca de 60 agentes y luego hicimos un juego de pickleball con un coach para quienes no sabían jugar”, contó. “Eso me ayudó a que otros agentes vinieran luego con sus clientes”.

Tres preguntas

“Mi aspecto favorito es la conexión con la gente. Un día llegué a la escuela a buscar a mi hijo. Una de las niñas me dice ‘Miss Maria, I love my new house so much’ y tres niños más me dijeron lo mismo y me dije ‘esto es un momento mágico’. Cuando te lo dice un niño, es más valioso, es sin filtro”.