Abel Misla, el inversionista ponceño que lidera el proyecto, aparece entre los obreros y sus primeras palabras son de alegría, tras conseguir, el pasado 26 de marzo, el financiamiento necesario para reabrir la propiedad bajo el nombre de The Continental .

“En aquel momento, no estaba abierto el Aloft en Ponce, no estaban entrando hoteles grandes a la ciudad y para abrir un hotel de esta envergadura necesitábamos una marca internacional que se interesara”, expresó.

Largo andar

Misla anunció el “renacer” del antiguo Intercontinental durante el verano de 2020 . En ese momento, dijo que la construcción terminaría en 2022. Sin embargo, los planes no progresaron como esperaba.

“Hubo un primer intento que no se dio por muchos factores y tuvimos que reestructurar el proyecto. Vivimos la dificultad de tratar de hacerlo y que nos salieran obstáculos que no esperábamos, lo que hizo que estuviéramos rediseñando para hacer que el proyecto fuera viable. Por ejemplo, cómo transformar el proyecto para una audiencia distinta” , dijo.

En esa dirección, recordó que The Continental operará bajo la bandera Tribute Portfolio de Marriot International y estará enfocado a un perfil de turistas “elevado”.

El plan es restaurar y reabrir esta joya arquitectónica bajo el nombre The Continental. Mira el video.

¿Cómo será la propiedad?

“Esto es un edificio hecho con acero y concreto, o sea no es un edificio de mampostería de los típicos de la zona histórica”, recordó.

En total, The Continental contará con 168 habitaciones en el edificio original y 32 suites que estarán localizadas en una nueva estructura que se construirá alrededor de la piscina.

Nuevo acceso

“Está todo el mundo apoyando que eso se haga (el acceso). Y no solo el proyecto, es la comunidad completa de El Vigía, porque solo tienen un acceso y el nuevo acceso beneficiaría a los residentes de esta zona. El acceso es parte de lo que nosotros estamos trayendo con el proyecto” , apuntó Misla.

Existe la demanda

Con 200 habitaciones, The Continental se convertirá en el segundo hotel más grande de Ponce e impulsará el crecimiento de habitaciones disponibles para viajes de placer o negocios. Hasta ahora, Ponce cuenta con unas 1,200 cuartos de hotel, incluyendo en la cifra el Ponce Hilton.

“Los destinos los crean las marcas internacionales. No lo crea un hotel privado, porque no tiene un sistema de reserva de escala internacional como lo tiene Marriott, como Hyatt, Wyndham o como lo tiene Hilton”, añadió.

El empresario aseveró que la llegada de marcas hoteleras al municipio son necesarias para impulsar el crecimiento del aeropuerto Mercedita (PSE) y el Puerto de Ponce, a donde en mayo próximo, llegará -en su primera de tres visitas- el crucero más grande del mundo: el Icon of the Seas , de Royal Caribbean.

“Si no traes los hoteles, no independientes, de marcas, no traes la densidad para provocar el movimiento acá (en Ponce)”, recalcó.