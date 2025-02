De San Juan a Ponce: Royal Caribbean cambia paradas del crucero Icon of the Seas en la isla

Royal Caribbean informó este martes a los pasajeros del crucero Icon of the Seas que las paradas programadas para mayo y junio de este año en San Juan ahora serán en Ponce.

La misiva indica que el operador de los muelles de cruceros de la capital, San Juan Cruise Port (SJCP), informó que el muelle 3 oeste no estaría listo para recibir la embarcación durante las fechas previstas.

“Debido a las mejoras en curso en la infraestructura del muelle de San Juan, los operadores del puerto nos han informado que el puerto no estará listo a tiempo para nuestra visita. Entendemos lo importante que es cada destino para sus vacaciones, por lo que hemos trabajado diligentemente para encontrar las mejores alternativas para usted. Para maximizar su disfrute y asegurarnos de que siga experimentando la belleza de Puerto Rico, ahora visitaremos Ponce en lugar de San Juan”, reza el correo electrónico enviado a los pasajeros.

Fotos: Llega a Ponce el Icon of the Seas, el barco turístico más grande del mundo. El espectacular barco paró a realizar una parada técnica, sin pasajeros, que incluye inspecciones, certificaciones y adiestramientos, entre otros preparativos antes de comenzar su temporada inaugural en Miami.

1 / 11 | Fotos: Llega a Ponce el Icon of the Seas, el barco turístico más grande del mundo. El espectacular barco paró a realizar una parada técnica, sin pasajeros, que incluye inspecciones, certificaciones y adiestramientos, entre otros preparativos antes de comenzar su temporada inaugural en Miami. - Ramon "Tonito" Zayas

Este diario supo que Royal Caribbean informó a la Autoridad del Puerto de Ponce (APP) sobre la llegada del Icon of the Seas a la Ciudad Señorial.

No será la primera vez que el Icon of the Seas llegue al Puerto de Ponce, pues fue en tal instalación portuaria donde realizó sus validaciones para navegar en aguas estadounidenses a inicios del año pasado.