El programa Pronto pa’ tu casa tiene encaminados 10 cierres hipotecarios

El programa Pronto pa’ tu casa, que confiere hasta $60,000 para la compra de una vivienda a familias que cualifiquen, tiene encaminados 10 cierres y ha recibido 497 solicitudes, informó Ricardo Álvarez Barreto, director ejecutivo de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV).

“Ya realizamos el primer cierre”, indicó Álvarez Barreto en referencia a la nueva ronda de apoyo a compradores.

Antes de que la administración de Jenniffer González Colón le cambiara el nombre, la AFV manejaba el Programa de Ayuda Directa al Comprador.

“Este cierre realizado por RF Mortgage benefició a una joven de 26 años y fue con la combinación del producto de financiamiento de Vivienda Joven y Pronto pa’ tu casa”, detalló Álvarez Barrero a En pies cuadrados, el funcionario, cuya agencia administra ambos programas.

Álvarez Barreto recalcó que el primer cierre se concretó en apenas 30 días, cinco días menos que la meta de 35 a 45 días que la AFV se ha trazado para cerrar los casos de Pronto pa’ tu casa, siempre que las instituciones financieras los sometan con expedientes completos y correctos.

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En esa línea, indicó que la AFV está activa capacitando a las instituciones financieras que participan del nuevo programa con fondos de mitigación (CDBG-MIT), porque “dependemos mucho de cuán completos puedan someter los casos. Es tener buen monitoreo de las distintas etapas”.

Agregó que “antes se requería la certificación del Curso de Educación para Compradores de Vivienda para iniciar el proceso de solicitud. Ahora es un requisito tomar el curso durante el proceso”.

Además, no caducan los certificados obtenidos durante el programa anterior de Asistencia Directa al Comprador. Por ello, los solicitantes que no consiguieron vivienda para comprar antes de que se agotara la primera ronda de fondos CDBG-DR, ahora tienen adelantado ese paso.

Con estos factores en cuenta, Álvarez Barreto proyectó que podrán cerrar “de 170 a 200 casos mensuales”.

Cierran 96 préstamos bajo Vivienda Joven

En cuanto a la acogida del programa Vivienda Joven, que permite a menores de 35 años obtener hipotecas con 5% de interés, el funcionario ejecutivo informó que “hemos recibido 170 préstamos en nuestro sistema y hemos cerrado 96”.

“Está fluyendo y va a seguir en aumento. Las instituciones les cogen el ritmo”, afirmó sobre la iniciativa dirigida a alentar a que más jóvenes se queden en Puerto Rico y que se puede combinar con otros subsidios estatales o federales, incluido Pronto pa’ tu casa.

Pronto pa’ tu casa en detalle:

La aportación de Pronto pa’ tu casa es de hasta $60,000 para cubrir pronto y gastos de cierre de una vivienda para solicitantes que cualifiquen. La ayuda es de hasta $45,000 para hogares que cumplan con los límites de ingreso o el criterio de “necesidad urgente”, según los define el Departamento de la Vivienda.

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Mientras, si uno de los solicitantes labora como personal esencial de recuperación o primera respuesta, la ayuda puede ser de hasta $55,000. La lista de ese personal está disponible en este enlace.

Los $5,000 adicionales se otorgan a solicitantes que vayan a comprar viviendas en un centro urbano certificado.

Los límites de ingreso familiar van desde $54,050 anuales para domicilios de una persona y $61,750 para dos, hasta $101,850 para hogares de ocho integrantes.

La solicitud comienza con las instituciones financieras que participan del programa, inclida la propia AFV.