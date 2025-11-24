Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
24 de noviembre de 2025
83°lluvia ligera
NegociosBienes Raíces
Suscriptores
Bolsa de valores 05:28 PM
S&P 500
6693.98
1.38%
·
Dow Jones
46526.26
0.61%
·
Nasdaq
22790.64
2.32%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:En La Fortaleza proyecto que agilizaría la compra de estorbos públicos

El Proyecto del Senado 456 propone enmendar el Código Municipal para que la imposición y cobro de contribuciones del CRIM sea retroactiva a la totalidad de años que tenga la propiedad en abandono, a base de la última factura de servicio eléctrico o de la AAA

24 de noviembre de 2025 - 1:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un proyecto que pretende agilizar la adquisición de propiedades declaradas como estorbo público ya salió de la Asamblea Legislativa y está más cerca de convertirse en ley. (Suministrada)
Maricarmen Rivera Sánchez
Por Maricarmen Rivera Sánchez
Periodista de Negociosmaricarmen.rivera@gfrmedia.com

Un proyecto que pretende agilizar la adquisición de propiedades declaradas como estorbo público ya salió de la Asamblea Legislativa y está en manos de la gobernadora, Jenniffer González.

Tags
Estorbos públicos
ACERCA DEL AUTOR
Maricarmen Rivera Sánchez
Maricarmen Rivera SánchezArrow Icon
Periodista en San Juan, Puerto Rico. Es natural de Fajardo. Tiene un bachillerato en Comunicación Pública de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y en...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 24 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: