En La Fortaleza proyecto que agilizaría la compra de estorbos públicos
El Proyecto del Senado 456 propone enmendar el Código Municipal para que la imposición y cobro de contribuciones del CRIM sea retroactiva a la totalidad de años que tenga la propiedad en abandono, a base de la última factura de servicio eléctrico o de la AAA
24 de noviembre de 2025 - 1:00 PM