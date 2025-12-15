Opinión
España multa a Airbnb con $75 millones por alquileres turísticos sin licencia

El país se enfrenta a una crisis de asequibilidad de la vivienda, sobre todo en el centro de las ciudades

15 de diciembre de 2025 - 11:42 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los alquileres no incluían los números de licencia -un requisito en muchas regiones de España- o incluían números de licencia que no coincidían con los que tenían las autoridades. (Manu Fernandez)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

MADRID - El Gobierno español ha multado a Airbnb con 64 millones de euros (75 millones de dólares) por anunciar alquileres turísticos sin licencia, según informaron el lunes fuentes oficiales.

Los alquileres no incluían los números de licencia -un requisito en muchas regiones de España- o incluían números de licencia que no coincidían con los que tenían las autoridades, dijo el Ministerio de Derechos de los Consumidores. Otros incluían información incorrecta sobre los anfitriones.

Se trata de la última medida adoptada por el Gobierno español contra las empresas de alquiler a corto plazo, como Airbnb y Booking.com, en un momento en que el país se enfrenta a una crisis de asequibilidad de la vivienda, sobre todo en el centro de las ciudades y otros lugares frecuentados tanto por residentes como por turistas.

Airbnb afirmó que tiene previsto recurrir la multa ante los tribunales. La empresa dijo que estaba colaborando con las autoridades españolas para cumplir con un nuevo sistema de registro nacional para alquileres a corto plazo, y que más de 70,000 listados en la plataforma habían añadido un número de registro desde enero.

El Gobierno español de izquierdas y muchos españoles de todo el espectro político consideran que las empresas de alquiler a corto plazo son responsables del encarecimiento de la vivienda.

En mayo, el Ministerio de Derechos del Consumidor ordenó a Airbnb retirar unos 65,000 anuncios por incumplimiento de las normas.

---

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

