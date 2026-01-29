Opinión
Jaramillo Insurance invierte $28 millones en una nueva sede

La firma productora de seguros se mudará a Metro Office Park en Guaynabo para fortalecer sus servicios y allegar ingresos por arrendamiento

29 de enero de 2026 - 12:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Nueva sede del productor de seguros Jaramillo Insurance en Metro Office Park (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La firma de seguros J. Jaramillo Insurance (JJI) anunció una millonaria inversión que incluye la remodelación de una propiedad adquirida en el complejo Metro Office Park en Guaynabo, así como la construcción de un nuevo edificio en el área, con una inversión total que ronda $28 millones.

El productor de seguros que tenía oficinas en Corporate Office Park adquirió el edificio que para la década de 1990 fue la sede regional del Caribe de American Airlines. La renovación del edificio costará unos $3 millones y junto a este se construirá una nueva estructura de 45,000 pies cuadrados (p2) para ampliar el estacionamiento multinivel ya existente.

Según un comunicado de prensa, la nueva construcción significará una inversión adicional de $25 millones durante los próximos cinco años. Con esto, el total de activos de la empresa en los predios aumentará a unos $50 millones.

“Esta nueva instalación refleja la evolución natural de J. Jaramillo Insurance y reafirma nuestro compromiso con Puerto Rico. Estamos creando un espacio que fortalecerá nuestras operaciones y, simultáneamente, servirá como un entorno corporativo de primer orden para empresas de excelencia. Este proyecto está diseñado para generar valor a nuestros socios y al ecosistema empresarial del país”, afirmó Juan Jaramillo, fundador y principal oficial ejecutivo de la agencia de seguros.

El edificio, desarrollado bajo el concepto built-to-suit consta de cuatro niveles, 41,121 pies cuadrados de construcción, un terreno de 10,972 metros cuadrados y 400 espacios de estacionamiento, incluyendo un edificio de estacionamientos de cinco niveles.

“Como firma netamente puertorriqueña nos enorgullece contar con un espacio más amplio, moderno y acogedor para los productores independientes a quienes servimos y sus clientes. Asimismo, abrimos nuestras puertas a las empresas interesadas en establecerse en una propiedad que será rediseñada por la reconocida firma SCF Arquitectos”, expresó María Silvia Vargas, presidenta de J. Jaramillo Insurance.

La arquitecta Carmen Rita Fortuño, socia de SCF Arquitectos (previamente conocido como Sierra Cardona Ferrer), indicó que la remodelación busca transformar el edificio de oficinas, ahora llamado The Central Tower.

“Las mejoras incluyen un cambio de imagen con nueva rotulación, paisajismo y vegetación ornamental, pintura exterior, revestimiento de paredes y nuevo directorio de inquilinos. Además, de la repavimentación del estacionamiento, reemplazo de lámparas de exteriores y remozamiento del estacionamiento. En el interior se remodelarán los vestíbulos de elevadores y el retrofit de los baños públicos. El diseño… prioriza la incorporación de elementos naturales, como plantas, piedras y maderas”, detalló Fortuño.

“Este nuevo espacio, más amplio, eficiente y funcional, ha sido concebido para impulsar el bienestar y la productividad de nuestros compañeros. Permitirá fortalecer la colaboración entre equipos y elevar la experiencia de servicio a nuestros clientes”, resaltó Jaramillo.

ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
