1 / 7 | Mansión costera rompe récord de venta en el complejo de lujo Bahía Beach. La mansión cuenta con siete edificaciones independientes. A la derecha, se observa parte del jacuzzi que cuenta con fosas de inmersión para disfrutar de hidromasaje de cuerpo entero. - Suministrada
Se adhiere a los criterios de The Trust Project
Mansión costera rompe récord de venta en el complejo de lujo Bahía Beach
La singular propiedad, ubicada frente a la playa, estaba a la venta por $39.5 millones desde el 2023. ¿Por cuánto se vendió?
30 de mayo de 2026 - 11:08 PM