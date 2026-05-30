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prima:Mansión costera rompe récord de venta en el complejo de lujo Bahía Beach

La singular propiedad, ubicada frente a la playa, estaba a la venta por $39.5 millones desde el 2023. ¿Por cuánto se vendió?

30 de mayo de 2026 - 11:08 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La mansión cuenta con siete edificaciones independientes. A la derecha, se observa parte del jacuzzi que cuenta con fosas de inmersión para disfrutar de hidromasaje de cuerpo entero. La residencia principal no se ve desde la calle. Para entrar, se pasa por un camino con exuberante vegetación y luego por este atrio que conduce a la entrada principal.Además de la hospedería, campo de golf y las instalaciones recreativas, el enclave del Four Seasons (antes St. Regis) tiene un puñado de mansiones frente o cerca de la playa, además de condohoteles costeros a todo lujo.
1 / 7 | Mansión costera rompe récord de venta en el complejo de lujo Bahía Beach. La mansión cuenta con siete edificaciones independientes. A la derecha, se observa parte del jacuzzi que cuenta con fosas de inmersión para disfrutar de hidromasaje de cuerpo entero. - Suministrada
Sharon Minelli Pérez
Por Sharon Minelli Pérez
Periodista de Negociossharon.perez@gfrmedia.com

Tomó dos años y medio, pero se vendió a precio récord.

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Bienes RaícesEn pies cuadradosRío Grande
ACERCA DEL AUTOR
Sharon Minelli Pérez
Sharon Minelli PérezArrow Icon
Sharon Minelli Pérez comenzó en El Nuevo Día como traductora y parte de la mesa de editores que preparaba la edición impresa. Hace 15 años, fue reclutada como periodista para endi.com....
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