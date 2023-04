Una torre de 17 pisos para construir 18 residencias, probablemente dirigidas al segmento de lujo, es el proyecto que Ashford Inversores LLC pondera levantar en el solar de la avenida Ashford en Condado, donde el pasado lunes demolió una casona antigua.

El costo del proyecto en el número 1006 de la citada avenida se estima en $19 millones, según el historial del caso en la Junta de Planificación (JP).

En ese mismo registro público, se indica que la antigua dueña Sara López Martín -quien se identifica como doctora y residente de Luquillo- había solicitado un permiso de demolición en 2022. La galena hizo la petición para demoler la estructura construida hace casi un siglo, aproximadamente, un año después de vender el inmueble a Ashford Inversores por $12 millones.

Para lograr el cambio de uso de la propiedad, que por muchos años albergó restaurantes, el arquitecto Lucas E. Cambó, en representación de la firma Ashford Inverosres LLC, sometió las solicitudes de permisos que incluyen la consulta de ubicación y una recomendación ambiental.

PUBLICIDAD

Según el registro del caso, el proponente solicitó dos permisos de demolición. Uno se radicó el pasado 13 de enero y habría sido aprobado por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) al siguiente día laborable, es decir el 16 de enero de 2023. Otro permiso se radicó el pasado 16 de marzo y se aprobó 9 días laborales más tarde.

“El problema es que todo el mundo quiere pedir una variación, en vez de que sea por excepción. Entonces se va de control y no hay reglas de juego”, lamentó la arquitecta Margarita Frontera, presidenta del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico (CAAPR).

En términos generales, la variación es un trámite que permite a la JP u otras autoridades concernidas modificar el uso de una estructura o predio de terreno que ya posee una zonificación en los planes de ordenamiento territorial.

En Puerto Rico, los procesos de variación de uso han llegado al foro judicial en múltiples ocasiones. A esos efectos, hay jurisprudencia que estable que un proponente puede solicitar una variación a la zonificación establecida cuando la aplicación literal de esa reglamentación impida el disfrute de la propiedad.

Frontera indicó que el CAAPR, como parte de la serie “Patrimonio edificado en riesgo” que comparte en las redes sociales, había identificado que la casona estaba en peligro en 2021.

“El CAAPR, como no es el que da permiso ni donde se aprueban variaciones, lo único que podemos hacer es educar a la ciudadanía”, indicó Frontera al ofrecer detalles del esfuerzo de la organización para promover la apreciación por el valor arquitectónico. “Nos frustra cuando se elimina el patrimonio edificado con la excusa de progreso”.

PUBLICIDAD

Según la información compartida por el CAAPR y la Puerto Rico Historic Building Drawings Society, la ahora desaparecida edificación fue diseñada por el arquitecto Joseph O’Kelly en 1937 y habría sido la residencia del Dr. Mario Juliá, figura que habría sido pieza clave en el fomento de la prestación de servicios de salud en la isla a principios del siglo pasado.

“Hay que cualificar que el edificio no estaba en el registro de edificios históricos, pero no por eso significa que no tiene valor histórico y necesite ser evaluado. En el trámite de la JP no está claro si hubo la evaluación”, aclaró Frontera.

La arquitecta también aprovechó este caso para alertar que, específicamente en Condado –una zona inundable y con vías estrechas-, se están solicitando y aprobando torres “con densidades enormes que impactan el área”.

“¿Tenemos la infraestructura para aguantarlo? Todo esto es por variación. No hay respeto a una planificación urbana ordenada”, afirmó.