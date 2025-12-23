Sobre $65 millones en pérdidas por fraudes en el alquiler de vivienda

¿Acepta mascotas y tiene patio? ¿Una casa cerca del trabajo por menos de $600 y con la cuenta de electricidad incluida?

Si las respuestas a este tipo de preguntas son afirmativas, “puedes apostar que hay un anuncio de renta fraudulento que cumple con todos tus requisitos”, advirtió la Comisión Federal de Comercio (FTC, en inglés).

En su más reciente boletín, la FTC informó que en los pasados años, los consumidores han perdido más de $65 millones en estafas relacionadas con anuncios de alquiler falsos. “Dado que la mayoría de las estafas nunca se reportan a una agencia gubernamental, esto probablemente refleja solo una fracción del daño real”, subraya el reporte.

Según los datos analizados por la FTC desde 2020, los jóvenes figuran como el segmento poblacional que más ha reportado este tipo de estafas: “Las personas de 18 a 29 años tenían tres veces más probabilidades que otros adultos de reportar pérdidas de dinero por una estafa de alquiler”.

“Muchos jóvenes informan que los acercamientos han sido en grupos de Facebook que los estudiantes universitarios utilizan para buscar subarrendamientos y otras opciones de hospedaje cerca del campus”, abundó la agencia.

Ojo con las fotos

Sobre las tretas más frecuentes, la agencia federal indicó que los estafadores crean listados de alquiler que parecen fidedignos, porque a menudo, copian fotos y descripciones de anuncios legítimos. Sólo cambian la información de contacto del casero o el agente de bienes raíces.

Otra tendencia es robarse las fotos de un listado real, pero publicarlas con otra ubicación y condiciones atractivas para captar la atención, como precios por debajo del mercado o servicios básicos incluidos en la mensualidad.

“Muchos posibles inquilinos informan haber descubierto que el estafador copió un anuncio de una propiedad que, en realidad, estaba en venta, no en alquiler”, detalló la FTC.

¿Dónde abunda más el fraude?

Aunque las estafas aparecen en muchos sitios web, “en los 12 meses que terminaron en junio de 2025, aproximadamente la mitad de las personas que denunciaron una estafa de alquiler dijeron que comenzó con un anuncio falso en Facebook”, se informó. Otro 16% dijo que la estafa empezó con un anuncio falso en Craigslist, un popular portal de clasificados en Estados Unidos.

En cuanto a las tácticas de los estafadores, la FTC expuso cuatro de las más frecuentes:

Piden dinero por adelantado, antes de mostrar o visitar la propiedad. Lo llaman de distintas formas. Por ejemplo, se refieren al pago como “depósito” para separar espacio para ver la propiedad, tarifa para solicitar o para costear trámites relacionados. En el mercado local, esta bandera roja es la más fácil de detectar porque la Asociación de Realtors ha recalcado que en Puerto Rico, no se cobra por reservar un espacio o por sólo pedir ir a ver una casa o apartamento en renta. No importa si piden $20, $200 o $2,000, o si aseguran que es reembolsable: es fraude. Piden capturas de pantalla con tus puntuaciones de crédito o envían enlaces a páginas web para que las víctimas se registren para recibir informes de crédito. Aunque sean importes tan bajos como $1, la FTC advierte que es una estrategia de fraude. La víctima puede exponer sus datos privados o quedar suscrito a servicios que cobran una mensualidad. Además, la revisión de crédito por parte de un casero se puede dar luego de enseñar la propiedad y que el candidato la haya evaluado, no antes. Piden que llenes solicitudes con datos privados, como número de Seguro Social, copias de nómina y foto de la licencia. En esta modalidad, los estafadores no solo están en efectivo, también interesan robar la identidad de la víctima o sus datos financieros, alerta la FTC. Para que un casero o agente legítimo pueda contactar a las personas interesadas, basta con pedir el nombre y un número de teléfono. Proponen una visita virtual o autoguiada, no presencial. En esta modalidad, la FTC detectó que estafadores usan los recorridos en 3D y videos promocionales de agentes fidedignos para que la víctima entre en confianza, especialmente, si pasa por la propiedad y ve que existe. Luego, dan instrucciones o un código para abrir la caja de seguridad, que contendría las llaves. Si la víctima pagó alguna suma para llegar a este punto, se consumó el fraude.

Cuatro consejos para no ser la próxima víctima