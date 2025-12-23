Sobre $65 millones en pérdidas por fraudes en el alquiler de vivienda
Para ver una propiedad, no hay que pagar depósito alguno y tampoco es necesario presentar evidencia del historial de crédito, advierte la FTC
23 de diciembre de 2025 - 8:00 AM
¿Acepta mascotas y tiene patio? ¿Una casa cerca del trabajo por menos de $600 y con la cuenta de electricidad incluida?
Si las respuestas a este tipo de preguntas son afirmativas, “puedes apostar que hay un anuncio de renta fraudulento que cumple con todos tus requisitos”, advirtió la Comisión Federal de Comercio (FTC, en inglés).
En su más reciente boletín, la FTC informó que en los pasados años, los consumidores han perdido más de $65 millones en estafas relacionadas con anuncios de alquiler falsos. “Dado que la mayoría de las estafas nunca se reportan a una agencia gubernamental, esto probablemente refleja solo una fracción del daño real”, subraya el reporte.
Según los datos analizados por la FTC desde 2020, los jóvenes figuran como el segmento poblacional que más ha reportado este tipo de estafas: “Las personas de 18 a 29 años tenían tres veces más probabilidades que otros adultos de reportar pérdidas de dinero por una estafa de alquiler”.
“Muchos jóvenes informan que los acercamientos han sido en grupos de Facebook que los estudiantes universitarios utilizan para buscar subarrendamientos y otras opciones de hospedaje cerca del campus”, abundó la agencia.
Sobre las tretas más frecuentes, la agencia federal indicó que los estafadores crean listados de alquiler que parecen fidedignos, porque a menudo, copian fotos y descripciones de anuncios legítimos. Sólo cambian la información de contacto del casero o el agente de bienes raíces.
Otra tendencia es robarse las fotos de un listado real, pero publicarlas con otra ubicación y condiciones atractivas para captar la atención, como precios por debajo del mercado o servicios básicos incluidos en la mensualidad.
“Muchos posibles inquilinos informan haber descubierto que el estafador copió un anuncio de una propiedad que, en realidad, estaba en venta, no en alquiler”, detalló la FTC.
Aunque las estafas aparecen en muchos sitios web, “en los 12 meses que terminaron en junio de 2025, aproximadamente la mitad de las personas que denunciaron una estafa de alquiler dijeron que comenzó con un anuncio falso en Facebook”, se informó. Otro 16% dijo que la estafa empezó con un anuncio falso en Craigslist, un popular portal de clasificados en Estados Unidos.
En cuanto a las tácticas de los estafadores, la FTC expuso cuatro de las más frecuentes:
