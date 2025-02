Indague antes de contratar

“Usted no puede presumir que el contratista está en todas las de la ley. Tiene que hacer (la diligencia) y buscar si tiene registro comercial, las licencias de DACO, si es una corporación registrada, si hay demandas a su nombre”, dijo Catoni. “Hay que hacer la diligencia porque, si un contratista no está registrado y no puede hacer negocio en Puerto Rico, el DACO no tiene jurisdicción porque ya eso es un delito”.