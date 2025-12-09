Apuesta millonaria a la energía solar y con baterías en la Inter de Bayamón

Para “dar el ejemplo”, innovar y ahorrar, la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR) invirtió $4.2 millones en poner a correr su recinto de Bayamón con casi 1,800 placas solares y almacenar energía en dos baterías Tesla Megapack con capacidad total de 4.22 megavatios hora (mWh).

“El proyecto no sólo representa una inversión estratégica, sino también una declaración de nuestro firme compromiso con la sostenibilidad, la tecnología y la innovación”, expuso el rector Carlos J. Olivares Pacheco, en entrevista con El Nuevo Día.

Al ser uno de los recintos “con mayor consumo energético”, Olivares estimó en $430,000 el ahorro anual en lo que hubiesen pagado en la tarifa comercial de electricidad.

La iniciativa se viabilizó con $1.9 millones en fondos institucionales y $2.3 millones de fondos federales destinados durante la pandemia.

Respecto al retorno de inversión, se informó que esperan recobrar la inversión de los paneles en unos cuatro años, mientras que al considerar el costo de las dos megabaterías -que superan los $2 millones – el retorno se completa en siete años.

Pero, más allá del ahorro, en un recinto reconocido por sus programas de Ciencias de Cómputos e Ingeniería, Olivares presentó el sistema como “un ejemplo a nuestros estudiantes, de que realizamos proyectos innovadores” y una evidencia de las lecciones aprendidas tras el huracán María en el 2017.

“Es un proyecto único”

“Es un proyecto único. Esto es como un pequeño municipio con varios edificios conectados a dos microrredes, con sus paneles y baterías. Se instalaron dos mWh de almacenamiento para cada microrred”, detalló el ingeniero Javier Quintana, quien colaboró con la Inter como consultor en el proyecto y en el pasado lideró su Escuela de Ingeniería.

Para ilustrar la escala, explicó que una casa rural sin acondicionador de aire requiere unos 10 kWh. Entonces, dos mWh “son como 200 de esas casas”, y cuatro mWh suplirían a 400.

Por su parte, Enrique José Aponte, cofundador de Planet Solar, empresa a cargo de la instalación, detalló que los 1,798 paneles fotovoltaicos se colocaron en los techos de cinco de los edificios del recinto. En conjunto, generarán unos 1.57 millones de kWh al año.

Vista aérea del recinto de Bayamón de la UIPR con las placas solares ya instaladas. (Suministrada)

Aponte, cuya empresa tiene experiencia desde el mercado doméstico hasta las fincas solares, celebró que se trate del primer proyecto a gran escala que realizan en una institución educativa.

“De esta batería mega de Tesla hay 11 en Puerto Rico, y esta institución tiene dos”, observó sobre el equipo de escala industrial, que cuesta más de $1 millón por cada unidad. “Son pioneros”.

Además de suplir las necesidades energéticas del recinto y mantener las baterías cargadas, Aponte indicó que el sistema, que tomó cerca de un año desde el diseño hasta la instalación, está interconectado con la red comercial: “Si hay excedente, sale a la red”.

Y el excedente proyectado debe aumentar en el futuro cercano, pues Aponte adelantó que ya se han identificado techos adicionales para agregar más placas solares.

Entonces, en días muy nublados o si falla el servicio de LUMA en la noche, explicaron que el sistema pasa a utilizar la energía almacenada en las Tesla Megapacks, lo cual extiende su vida útil porque no se descargan todos los días.

“Pudimos expandir a ocho horas de operación si no hay nada de sol y se corre solo con las baterías. La capacidad es de hasta 10 horas”, puntualizó el rector.

Continuidad de servicios ante todo

Este escenario de días completamente nublados, una rareza en el trópico, fue apenas uno de los que estudiaron en el proceso de diseñar el sistema. Se procuró que fuera suficiente para asegurar la continuidad de servicios y la operación de equipos de sus laboratorios de investigación, tanto bajo averías incidentales como escenario de desastres más prolongados.

Por ello, si las baterías bajan a cierto nivel y no hay sol para alimentar las placas ni servicio comercial, el recinto puede continuar operando con generadores impulsados con diesel, que están interconectados a las microrredes del recinto, detalló Quintana. A la vez, los generadores recargan las baterías para que estén listas para usarse si se extiende un apagón o la falta de sol.

“Tenemos también tanques adicionales para los generadores y contrato de preferencia con el suplidor”, agregó el doctor Olivares.

El sistema en Bayamón es parte de un proyecto de resiliencia energética más amplio que emprende la UIPR en todas sus unidades académicas y conlleva una asignación de $7.5 millones, informó el ingeniero Roberto Acosta, director de instalaciones de la institución educativa.

Ya el Recinto de Fajardo cuenta con un sistema de placas solares, en el que se invirtió $380,000.

Mientras, los recintos de Barranquitas, Cupey, San Germán, Guayama y Ponce, así como para la Facultad de Derecho en Hato Rey y la Escuela de Optometría en Bayamón, están en fila para dotarse con paneles fotovoltaicos.