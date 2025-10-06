Opinión
Arquitectos de México y Argentina se dan cita en Puerto Rico

Durante su convención anual, el American Institute of Architects abordará cómo la identidad incide en el diseño de estructuras y espacios

6 de octubre de 2025 - 1:20 PM

El arquitecto Eliseo Berríos Rosado preside en 2025 el capítulo de Puerto Rico del AIA, que celebra convención el próximo 31 de octubre. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Además de ser una cita con colegas internacionales y la educación continua, la convención del capítulo de Puerto Rico del American Institute of Architects (AIA Puerto Rico) abordará realidades complejas sobre la práctica actual de la arquitectura.

“En un panorama arquitectónico cada vez más estandarizado y genérico, aún persisten y se renuevan, prácticas dentro de la arquitectura latinoamericana que ofrecen una mirada situada, crítica y profundamente comprometida con su entorno social, cultural y ambiental”, expuso mediante comunicado el arquitecto Eliseo Berríos Rosado, presidente de AIA Puerto Rico.

Con el lema “Identidad, territorio y práctica contemporánea”, la convención y conferencia anual se llevará a cabo del 31 de octubre al 1 de noviembre en el hotel Caribe Hilton, en San Juan.

La agenda incluirá conferenciantes provenientes de México, Argentina y Puerto Rico, quienes compartirán reflexiones y proyectos, con los conceptos del citado lema como hilo conductor.

“Esta conferencia reúne profesionales cuyas obras y pensamientos encarnan esas visiones alternativas de concebir el espacio: desde la memoria, desde la comunidad y el riesgo, desde la sostenibilidad y la urgencia de responder a realidades complejas”, detalló Berríos Rosado.

El programa incluye conferencias magistrales, conversatorios, sesiones de educación continua, acreditadas por el AIA, así como un área de exhibición con más de 45 estaciones que presentarán las últimas innovaciones en productos, servicios y tecnologías para la arquitectura y la construcción.

Además, se ofrecerán valiosas oportunidades para la colaboración y crecer la red de contactos.

Queremos que esta convención sea un espacio de diálogo abierto, crítico y propositivo, que resalte la importancia de la arquitectura en nuestra sociedad y en el contexto caribeño y latinoamericano”, finalizó el presidente de la AIA, una organización profesional que agrupa a arquitectos licenciados, asociados, estudiantes y miembros aliados, interesados en promover la excelencia en la práctica que ejercen, la educación y el servicio a la comunidad.

