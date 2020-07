Durante 19 años, la arquitecta Astrid Díaz ha liderado el proyecto “Casa Segura”, que incluye una feria anual en el Atrio Central del centro comercial Plaza Las Américas. Este año, debido a la emergencia sanitaria del COVID-19, el evento se trasladó a las plataformas digitales e impresas de GFR Media en una alianza exclusiva para beneficio de los puertorriqueños.

“‘Casa Segura', este año virtual, es una campaña de naturaleza humana para establecer una cultura de emergencia para la tranquilidad de las familias de Puerto Rico. Esto incluye la situación relacionada al coronavirus. Tener un amplio y continuo acceso a los consejos para preparar el hogar ante cualquier amenaza natural a través de contenido robusto, entrevistas, escritos y cápsulas, nos permite entrar al corazón de cada familia para que protejan su vida y su propiedad”, dijo la arquitecta.

Desde el sábado, 8 de agosto, los usuarios disfrutarán de listas de cotejo con elementos “DIY” (Do It Yourself) en las secciones Diseño & Construcción (El Nuevo Día) y Pa’ Aprender (Primera Hora) sobre terremotos, sequía, huracanes, COVID-19 y otras amenazas naturales. El contenido también estará disponible en elnuevodia.com y primerahora.com con la integración de vídeos.

“Tengo mucho entusiasmo y ansias de llevarle tranquilidad a la gente. Durante las últimas semanas he percibido demasiada ansiedad y es normal por todo lo que estamos viviendo. Somos humanos y es parte del proceso, pero para eso llegaré al hogar de cada uno a través de esta alianza, para impartir paz y conocimiento”, sostuvo la también colaboradora de El Nuevo Día.

En esa línea, Díaz, quien recientemente completó su acreditación de educación continuada del Instituto Americano de Arquitectos, invitó a la ciudadanía a mantenerse informada y a evaluar cada paso en el bienestar de su salud física y mental.

“Cuando hablamos de casa segura, hablamos de desarrollar un plan de seguridad estructural y mental. Este año los preparativos son diferentes porque nos estamos enfrentando a una tripleta sin precedentes (terremotos, pandemia y temporada de huracanes) simultáneamente. Es decir, debemos tener un plan bien establecido por si tenemos que desalojar, pero también identificar y habilitar habitaciones y áreas del hogar para aquellos que están enfermos y no pueden salir”, sugirió la experta.

Esta edición de “Casa Segura” también incluye alternativas para manejar fuegos y amenazas de bomba, situaciones que, según la anfitriona, nadie está exento y pueden suscitarse en cualquier momento.

Por su parte, el vicepresidente comercial de GFR Media, Carlos Moreno Hernández, se mostró agradecido y entusiasmado por la alianza con la arquitecta Díaz.

“A través de una alianza exclusiva de GFR Media con la arquitecta Astrid Díaz y su proyecto ‘Casa Segura’, podemos ofrecer a todos los puertorriqueños contenido de valor educativo y audiovisual y de gran pertinencia, particularmente en esta época. El plan es compartir información sobre una amplia variedad de temas, con consejos prácticos acerca de cómo proteger las estructuras de nuestros hogares de amenazas naturales como huracanes y terremotos”, manifestó Moreno.

A modo de conclusión, Díaz opinó que, luego de esta edición, Puerto Rico estará listo para reaccionar ante cualquier evento atmosférico y solo así se logrará un país resiliente sin importar el momento ni la circunstancia.