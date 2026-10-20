Caribbean University expande su huella con inversión de $17.39 millones

Con una inversión de $17.39 millones, Caribbean University inició la construcción de casi 64,500 pies cuadrados (p2) en proyectos que expanden la huella del recinto de Bayamón y renuevan las instalaciones que dañó el huracán María.

Precisamente por esos daños, $16.19 millones del presupuesto corresponden a fondos federales provistos por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), informó la institución universitaria a En pies cuadrados.

Las nuevas estructuras -que incluyen un teatro con 600 sillas y un centro de servicios al estudiantado- se orientan alrededor de una plaza, para propiciar la conexión y las actividades en el recinto. Se estima que las obras estén listas para el primer semestre del 2028.

“Esta expansión responde a una visión de largo alcance sobre la educación superior y el papel de la institución en Puerto Rico. La expansión busca enriquecer la vida universitaria mediante espacios que permitan desarrollar proyectos, presentar trabajos, participar en actividades artísticas y fortalecer los vínculos entre estudiantes de distintas disciplinas”, expuso por escrito la presidenta de Caribbean University, Ana E. Cucurella Adorno. “La planificación institucional contempla las necesidades de las próximas generaciones”.

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Los espacios en detalle

Según detalló Caribean University a petición de este medio, de los 64,461 p2 de construcción, 24,348 p2 corresponden a nuevos espacios.

El más amplio será el teatro, con 15,128 p2; seguido por una cafetería estilo restaurante, de 5,370 p2; y un gimnasio de 2,100 p2. También se construirá una enfermería, oficina de dirección atlética y cuarto de lactancia.

El teatro será de dos niveles y se equipará con tecnología que lo haga compatible no sólo con el montaje de obras y conciertos, sino también con eventos y conferencias de distintas disciplinas.

Además, el edificio del teatro integrará una galería amplia para instalar exposiciones de arte o celebrar recepciones, espacios que servirán de laboratorio educativo para los programas de Museología e Historia del Arte, se informó.

En una segunda estructura, se ubicará el gimnasio, vestidores, duchas, oficinas de apoyo a los estudiantes atletas y enfermería con área de primeros auxilios.

Un tercer edificio albergará el centro de estudiantes y la cafetería, que tendrá salón comedor y terrazas exteriores.

El arquitecto Luis Badillo, socio de la firma Méndez Badillo Ferrer, explicó que las nuevas estructuras se organizan alrededor de una plaza para facilitar la conexión y el esparcimiento de quienes estudian, enseñan y visitan la universidad.

El diseño de la plaza incluye una fuente, áreas verdes y arboleda. Las intervenciones exteriores tendrán un área de 40,113 p2.

“El diseño busca crear una experiencia académica y cultural compartida, con oportunidades de encuentro entre generaciones y personas con distintos intereses. Esta configuración permitirá que los espacios comunes formen parte activa de la experiencia educativa”, expuso Badillo, quien lideró el diseño del proyecto.

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A su vez, la presidenta Cucurella Adorno confirmó la intención de que esos espacios sirvan no sólo a los estudiantes y al personal, pues buscan que visitantes y vecinos del recinto “convivan en la universidad”.

“La universidad concibe el proyecto como una oportunidad para extender el aprendizaje hacia el teatro, las áreas de exposición y los espacios abiertos, en sintonía con su filosofía humanista”, acotó.

Por su parte, Francisco Villavicencio, socio de Villavicencio & Associates Construction, indicó que “la obra tiene una duración prevista de aproximadamente dos años. Durante el período de mayor actividad, se proyecta contar con unos 100 a 110 trabajadores de distintas disciplinas laborando simultáneamente en las tres estructuras”.