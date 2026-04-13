Colegio de Arquitectos niega haber endosado la reforma de permisos

El Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico (CAAPPR) aclaró que no ha emitido respaldo al proyecto de reforma de permisos presentado por la gobernadora Jenniffer González, contrario a expresiones que han circulado recientemente en espacios públicos y redes sociales.

“Nuestra institución se encuentra actualmente en un proceso formal de evaluación del proyecto, enfocado en analizar sus implicaciones desde el punto de vista técnico, profesional y de política pública”, expuso mediante comunicado la presidenta del gremio, Olga Angueira.

Con ello, el CAAPPR se sumó a otras organizaciones del sector privado que se reservaron la opinión sobre la voluminosa propuesta de González, por no haber tenido tiempo para analizarla en su totalidad.

Según indicó la arquitecta paisajista, “este análisis incluye, de manera prioritaria, los efectos que cualquier reforma pueda tener sobre la planificación responsable, la protección del ambiente, la resiliencia de nuestras comunidades y el desarrollo sostenible del país".

PUBLICIDAD

“El CAAPPR reconoce la importancia de modernizar y agilizar los procesos de permisos. No obstante, subraya que dichos esfuerzos deben realizarse sin comprometer la protección de los recursos naturales, la seguridad de las comunidades ni la calidad del entorno construido. Para nuestra matrícula, estos principios no son negociables y forman parte esencial del ejercicio responsable de la profesión”, agregó.

A su vez, aclaró que la participación de representantes del CAAPPR en una reciente sesión convocada por el Ejecutivo fue de carácter estrictamente informativa y no constituyó, bajo ninguna circunstancia, un endoso al proyecto.

“Reiteramos nuestra disposición a colaborar con el gobierno, la Legislatura y otros sectores, aportando el conocimiento técnico de arquitectos y arquitectos paisajistas para lograr una reforma que atienda de manera balanceada la eficiencia en los procesos, la protección ambiental y el bienestar colectivo”, comunicó la presidenta.