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Constructores conocerán nueva iniciativa para impulsar vivienda asequible en San Juan

El 18 de junio se detallará el programa municipal, que exime del pago de arbitrios de construcción y patente a estos proyectos

10 de junio de 2026 - 11:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Joel Pizá, a la izquierda, presentará el nuevo incentivo del Municipio de San Juan. A la derecha, el alcalde capitalino Miguel Romero. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Ante la creciente necesidad de vivienda asequible para familias trabajadoras y de clase media en Puerto Rico, la Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR) convoca a una presentación sobre la nueva iniciativa del Municipio de San Juan para incentivar este tipo de proyectos.

A cargo de Joel Pizá Batiz, director de Desarrollo Económico y Turismo del Municipio de San Juan, la presentación será durante el almuerzo que la ACPR celebrará, el 18 de junio, en el hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en Miramar, anunció la organización mediante comunicado.

“Puerto Rico enfrenta una realidad innegable: existe una necesidad urgente de aumentar el inventario de viviendas para la clase media y trabajadora”, expresó por escrito Pinsy Rivera Ortiz, presidenta de la ACPR. “Toda iniciativa que contribuya a reducir costos, agilizar procesos y fomentar nueva construcción merece atención y apoyo porque ayuda a acercarnos a una solución sostenible”

La iniciativa de la Capital permitirá que los proyectos de vivienda asequible a construirse en San Juan cualifiquen para 0% en arbitrios de construcción y 0% en patente municipal, lo cual reducirá significativamente los costos de desarrollo y creará condiciones más favorables para aumentar la oferta de viviendas en la capital.

A su vez, Rivera destacó que “la colaboración entre el sector público y privado será fundamental para atender este reto y aumentar la producción de viviendas”.

Durante el almuerzo, líderes de la industria de la construcción, desarrolladores, inversionistas y representantes del sector privado tendrán la oportunidad de conocer los detalles de la iniciativa, sus criterios de elegibilidad y el impacto esperado sobre el desarrollo económico y residencial de la Ciudad Capital, se informó.

Según la ACPR, la propuesta representa una de las medidas más agresivas e innovadoras adoptadas por un municipio para estimular la construcción de vivienda y atender uno de los principales retos económicos y sociales de la isla.

Al reducir los costos iniciales asociados al desarrollo, se busca facilitar que más proyectos puedan ser viables financieramente y que las unidades tengan precios compatibles con familias de ingresos moderados.

En efecto, ese segmento de clase trabajadora –que ingresa por encima de los límites para recibir ayudas o para vivienda subsidiada- es el más afectado por la escasez, pues sus recursos no bastan para adquirir una vivienda a precio de mercado.

En 2025, el precio promedio de una residencia nueva en Puerto Rico se disparó a $439,006, casi el doble de los $223,724 que promedió la vivienda existente, según el más reciente informe de demanda de vivienda publicado por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF).

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Asociación de ConstructoresConstrucción en Puerto RicoVenta de casasMunicipio de San Juan
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