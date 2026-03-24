Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NegociosConstrucción
Suscriptores
Bolsa de valores 03:31 PM
S&P 500 - (CFD)
6552.12
-0.44%
·
Dow Jones
46061.18
-0.32%
·
Nasdaq
21758.47
-0.86%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Constructores convocan a diálogo sobre cómo la incertidumbre global impacta la industria

El foro educativo de la ACPR se celebra este miércoles, 25 de marzo, en Popular Center

24 de marzo de 2026 - 11:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Asociación de Constructores, que preside Pinsy Rivera Ortiz (en la foto), convoca al foro educativo “Tiempos de incertidumbre, retos y oportunidades para la construcción". (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Con el título “Tiempos de incertidumbre, retos y oportunidades para la construcción”, la Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR) celebra su primer foro educativo del año este miércoles, 25 de marzo, en los salones de conferencia de Popular Center, en Hato Rey.

“Nuestra asociación promueve la presentación y discusión de temas relevantes para la industria de la construcción. La situación que estamos enfrentando, no sólo en Puerto Rico, sino a nivel mundial, requiere una mirada multisectorial que mantenga al sector de la construcción activo en el desarrollo de proyectos en Puerto Rico”, expresó mediante comunicado la presidenta de la ACPR, Pinsy Rivera Ortiz.

El foro contará con los panelistas Ken Wingert, de la National Association of Home Builders; Elí Sepúlveda, vicepresidente ejecutivo de Crédito Comercial en Banco Popular; Javier García, socio director de PRISA Group; el economista Leslie Adames, de Estudios Técnicos; Jorge Guerrero, vicepresidente de Creative Developments; y Nicolás Megwinoff, CEO de AirMaster Group.

La moderación estará a cargo de Fernando Sumaza, vicepresidente de la ACPR.

El foro se celebra en el contexto de las disrupciones en el transporte marítimo y de combustible que se han detonado tras el conflicto bélico de Estados Unidos e Israel contra Irán. Esta situación se suma al persistente ambiente de volatilidad en precios, particularmente de insumos y materiales requeridos para la industria.

Se informó que el registro al evento está disponible en la plataforma EventBrite.

Tags
Asociación de ConstructoresConstrucción en Puerto RicoCombustible
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 24 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: