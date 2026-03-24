Constructores convocan a diálogo sobre cómo la incertidumbre global impacta la industria

Con el título “Tiempos de incertidumbre, retos y oportunidades para la construcción”, la Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR) celebra su primer foro educativo del año este miércoles, 25 de marzo, en los salones de conferencia de Popular Center, en Hato Rey.

“Nuestra asociación promueve la presentación y discusión de temas relevantes para la industria de la construcción. La situación que estamos enfrentando, no sólo en Puerto Rico, sino a nivel mundial, requiere una mirada multisectorial que mantenga al sector de la construcción activo en el desarrollo de proyectos en Puerto Rico”, expresó mediante comunicado la presidenta de la ACPR, Pinsy Rivera Ortiz.

El foro contará con los panelistas Ken Wingert, de la National Association of Home Builders; Elí Sepúlveda, vicepresidente ejecutivo de Crédito Comercial en Banco Popular; Javier García, socio director de PRISA Group; el economista Leslie Adames, de Estudios Técnicos; Jorge Guerrero, vicepresidente de Creative Developments; y Nicolás Megwinoff, CEO de AirMaster Group.

PUBLICIDAD

La moderación estará a cargo de Fernando Sumaza, vicepresidente de la ACPR.

El foro se celebra en el contexto de las disrupciones en el transporte marítimo y de combustible que se han detonado tras el conflicto bélico de Estados Unidos e Israel contra Irán. Esta situación se suma al persistente ambiente de volatilidad en precios, particularmente de insumos y materiales requeridos para la industria.