Constructores enfocan su convención en soluciones de vivienda y oportunidades de inversión

Del 7 al 8 de octubre, miembros de la industria y de la Asociación de Constructores (ACPR) tendrán acceso a un adelanto de un análisis actualizado del mercado de vivienda en Puerto Rico, así como a soluciones que se prueban en otras jurisdicciones para atender retos similares.

“Es una agenda que mira tanto de adentro como de afuera lo que está pasando en la isla y en el globo”, expresó Pinsy Rivera, presidenta de la ACPR, al dialogar con El Nuevo Día sobre la convención anual que la organización celebra esta semana en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.

El plato fuerte del miércoles será un vistazo a una investigación sobre el mercado de vivienda en Puerto Rico, que la ACPR comisionó a la firma Estudios Técnicos.

“Nos van a dar un adelanto de lo que han recopilado del 2025. El año que viene vamos a tener un estudio profundo y abarcador y terminado”, indicó Rivera.

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Se abordarán también las proyecciones de desarrollo turístico para los próximos cinco años, en un panel que moderará el principal ejecutivo de Discover Puerto Rico, Jorge Pérez. Participarán líderes del sector de desarrollo turístico y de firmas en proceso de construir proyectos de este segmento, como Federico Stubbe, Jr., de PRISA Group; Federico J. Sánchez, de Interlink; y Carter Redd, de Moncayo.

En la tarde del miércoles, se discutirán oportunidades estratégicas para las empresas de construcción, así como fuentes de financiamiento para proyectos de vivienda asequible que no necesariamente se tienen en el radar en Puerto Rico.

“Hay unas oportunidades allá afuera que existen y no todo el mundo las conoce y las usa”, expuso Rivera.

Mientras, el jueves brindará una mirada a Plan Vive, una alianza entre sector privado y gobierno de la comunidad de Madrid, España, para crear unidades de alquiler a precio asequible.

Según su sitio web, Plan Vive apuesta “a aumentar la oferta de viviendas en la región, poniendo suelo público propiedad de la Administración a disposición del mercado”.

Con esa fórmula, proyecta construir 16,500 viviendas para alquiler a precio asequible, de las cuales ya 10,000 se han licitado, construido o entregado en un periodo de cinco años.

A esta presentación, se suma un panel sobre la evolución de los centros comerciales tradicionales en destinos de estilo de vida de uso mixto, en respuesta a las preferencias de los consumidores.

“Es una convención bastante internacional y tenemos a Washington, donde tenemos que defender todos nuestros fondos”, finalizó Rivera sobre el evento que marca los 75 años de la ACPR. “Mientras celebramos nuestro aniversario, seguimos enfocados en el futuro y en asegurarnos de que nuestra industria continúe siendo una fuerza motriz detrás del progreso de Puerto Rico”.

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El hito de los 75 años lo marcarán con una gala, a celebrarse el viernes 9, en el Condado Vanderbilt.

Prioritaria la reforma de permisos

En cuanto a las prioridades de la ACPR para el resto del año, Rivera destacó la discusión y el análisis del proyecto sustitutivo de la reforma de permisos. Informó que ese proceso había comenzado, al tener ya en su poder la medida “de 853 páginas”.

Rivera dejó la puerta abierta a que algún funcionario aproveche la convención para abordar el tema, pues la agenda incluye intervenciones de los líderes legislativos Thomas Rivera Schatz y Johnny Méndez, así como de la gobernadora Jenniffer González.