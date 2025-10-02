Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
2 de octubre de 2025
89°ligeramente nublado
NegociosConstrucción
Suscriptores
Bolsa de valores 06:45 PM
S&P 500
6599.96
-0.57%
·
Dow Jones
45920.03
-0.44%
·
Nasdaq
22363.88
-0.6%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Extienden la fecha para comentar sobre el Reglamento Conjunto

El presidente de la junta, Héctor Morales Martínez, anunció que recibirán comentarios sobre este reglamento hasta el 30 de enero de 2026

2 de octubre de 2025 - 2:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Tribunal Supremo de Puerto Rico implementó el Reglamento Conjunto 2023 por el mecanismo de emergencia. Entre otras cosas, el documento determina cómo otorgar permisos de uso y los criterios para el desarrollo de terrenos según su clasificación. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Junta de Planificación extendió hasta el año que viene la fecha límite para someter comentarios al Reglamento Conjunto 2023.

El presidente de la junta, Héctor Morales Martínez anunció que recibirán comentarios sobre este reglamento hasta el 30 de enero de 2026.

“Queremos escuchar a todas las comunidades, sectores profesionales y a la ciudadanía en general. Cada comentario cuenta y fortalece un reglamento más claro, justo y efectivo. Este es un proceso abierto y los invito a participar activamente”, expresó Morales Martínez. “Extender el periodo nos permite amplificar la voz ciudadana, incorporar miradas diversas y mejorar la ejecución gubernamental. Les exhorto a leer el documento y someter sus recomendaciones a través del portal o por los mecanismos disponibles”.

Según publicó El Nuevo Día en septiembre, Morales Martínez adelantó que consideraba extender la fecha y dijo, además, que no descarta someter enmiendas al reglamento que opera con un documento aprobado de emergencia.

Este reglamento está en proceso de aprobación luego de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico declarara nulo el reglamento y se implementara el Reglamento Conjunto 2023 por el mecanismo de emergencia. Entre otras cosas, el documento determina cómo otorgar permisos de uso y los criterios para el desarrollo de terrenos según su clasificación. Para atemperar el documento, la JP realizó en las pasadas semanas una ronda de vistas públicas mediante la plataforma Microsoft Teams, lo cual también levantó quejas y críticas por las dificultades con la conexión.

En un comunicado de prensa, la junta explicó que las personas interesadas en participar pueden encontrar el reglamento en la página www.jp.pr.gov.

La junta ofreció, además, las siguientes instrucciones para los ciudadanos interesados en enviar sus comentarios:

Portal de la JP : La versión digital del Reglamento Conjunto de 2023 esta disponible para el escrutinio público a través de nuestra página de internet: www.jp.pr.gov;

Consulta en formato impreso (por coordinación previa): Oficina de Secretaría de la JP, Centro Gubernamental Roberto Sánchez Vilella (antes Minillas), Torre Norte, piso 16, Ave. De Diego, Parada 22, San Juan.

Recepción de comentarios impresos: lunes a viernes, 8:00 a.m.–12:00 p.m. y 1:00 p.m.–4:30 p.m.

Correo postal para comentarios impresos: Apartado 41119, San Juan, PR 00940-1119.

  • Correo electrónico para envío de escritos: comentariosjp@jp.pr.gov.
Tags
Construcción en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 2 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: