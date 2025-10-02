Extienden la fecha para comentar sobre el Reglamento Conjunto

La Junta de Planificación extendió hasta el año que viene la fecha límite para someter comentarios al Reglamento Conjunto 2023.

El presidente de la junta, Héctor Morales Martínez anunció que recibirán comentarios sobre este reglamento hasta el 30 de enero de 2026.

“Queremos escuchar a todas las comunidades, sectores profesionales y a la ciudadanía en general. Cada comentario cuenta y fortalece un reglamento más claro, justo y efectivo. Este es un proceso abierto y los invito a participar activamente”, expresó Morales Martínez. “Extender el periodo nos permite amplificar la voz ciudadana, incorporar miradas diversas y mejorar la ejecución gubernamental. Les exhorto a leer el documento y someter sus recomendaciones a través del portal o por los mecanismos disponibles”.

Según publicó El Nuevo Día en septiembre, Morales Martínez adelantó que consideraba extender la fecha y dijo, además, que no descarta someter enmiendas al reglamento que opera con un documento aprobado de emergencia.

PUBLICIDAD

Este reglamento está en proceso de aprobación luego de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico declarara nulo el reglamento y se implementara el Reglamento Conjunto 2023 por el mecanismo de emergencia. Entre otras cosas, el documento determina cómo otorgar permisos de uso y los criterios para el desarrollo de terrenos según su clasificación. Para atemperar el documento, la JP realizó en las pasadas semanas una ronda de vistas públicas mediante la plataforma Microsoft Teams, lo cual también levantó quejas y críticas por las dificultades con la conexión.

En un comunicado de prensa, la junta explicó que las personas interesadas en participar pueden encontrar el reglamento en la página www.jp.pr.gov.

La junta ofreció, además, las siguientes instrucciones para los ciudadanos interesados en enviar sus comentarios:

• Portal de la JP : La versión digital del Reglamento Conjunto de 2023 esta disponible para el escrutinio público a través de nuestra página de internet: www.jp.pr.gov;

• Consulta en formato impreso (por coordinación previa): Oficina de Secretaría de la JP, Centro Gubernamental Roberto Sánchez Vilella (antes Minillas), Torre Norte, piso 16, Ave. De Diego, Parada 22, San Juan.

• Recepción de comentarios impresos: lunes a viernes, 8:00 a.m.–12:00 p.m. y 1:00 p.m.–4:30 p.m.

• Correo postal para comentarios impresos: Apartado 41119, San Juan, PR 00940-1119.