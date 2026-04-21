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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:Industriales alertan que proyecto de permisos podría poner en riesgo obras financiadas con fondos federales

La implementación del proyecto sin enmiendas, advirtieron, podría implicar la paralización de proyectos y retrasos significativos en la emisión de permisos, si no se incluye un proceso de transición detallado

21 de abril de 2026 - 2:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Karen Mojica Franceschi, vicepresidenta ejecutiva de la organización, dijo en ponencia escrita que apoyan la “intención de modernizar el sistema de permisos mediante la centralización de los procesos en una plataforma integrada”. (Suministrada .)
Maricarmen Rivera Sánchez
Por Maricarmen Rivera Sánchez
Periodista de Negociosmaricarmen.rivera@gfrmedia.com

Al evaluar los dos proyectos de permisos ante la consideración de la Asamblea Legislativa, la Asociación de Industriales de Puerto Rico se sumó a la lista de voces del sector privado que han levantado bandera sobre varios de los cambios propuesto, en parte por entender que no crean un sistema que facilite el proceso de conseguir un permiso en la isla.

Tags
Jenniffer GonzálezSenadoAsociación de Industriales de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Maricarmen Rivera Sánchez
Maricarmen Rivera SánchezArrow Icon
Periodista en San Juan, Puerto Rico. Es natural de Fajardo. Tiene un bachillerato en Comunicación Pública de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y en...
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