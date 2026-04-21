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Industriales alertan que proyecto de permisos podría poner en riesgo obras financiadas con fondos federales
La implementación del proyecto sin enmiendas, advirtieron, podría implicar la paralización de proyectos y retrasos significativos en la emisión de permisos, si no se incluye un proceso de transición detallado
21 de abril de 2026 - 2:00 PM