Senado aprobará esta semana sustitutivo del proyecto de permisos
El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, adelantó que ya tiene “un borrador bastante adelantado”
22 de junio de 2026 - 1:09 PM
22 de junio de 2026 - 1:09 PM
El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, adelantó que aprobarán un proyecto de permisos antes del próximo jueves, 25 de junio. El proyecto a aprobarse, dijo, tendrá elementos de la medida presentada por él y la impulsada por la gobernadora, Jenniffer González Colón.
Rivera Schatz aseguró que la medida a aprobarse en el Senado será un sustitutivo.
“Hemos dicho que hay varios proyectos, no solo el de administración. Ya tenemos un borrador bastante adelantado, que espero publicarlo pronto y espero aprobarlo antes del 25 de junio para moverlo a la Cámara”, dijo Rivera Schatz.
El 25 de junio es la última fecha para aprobar medidas antes del último día de sesión, la cual termina el 30 de junio. De aprobarse en el Senado, el proyecto tendría que ser considerado por la Cámara antes de pasar a la firma de la gobernadora.
Durante el proceso de evaluación, el Senado evaluó tanto el proyecto de la gobernadora, como la medida de permisos impulsada por el presidente senatorial.
Rivera Schatz indicó que presentarán un sustitutivo que no incluirá los pormenores del Proyecto de la Cámara 25 (PC 25), una medida impulsada por el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, y el cual altera las definiciones de lo que es la Zona Marítimo Terrestre (ZMT).
“Senado lo envía a Cámara. No soy quién para decirle a la Cámara cuándo aprobarlo”, dijo Rivera Schatz al adelantar los temas que podrían resultar controversiales en el proceso de aprobación de la medida. “El tema de la autoridad de gobiernos municipales, cómo se identifica la Zona Marítimo Terrestre, en el que no vamos a ceder. Preliminarmente eso, puede ser que haya alguna otra cosa, pero no creo que sea insalvable”.
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