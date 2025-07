“La gente piensa que (los arquitectos) estamos en unas mesas, pero no es así. Estamos en el sitio, viendo las necesidades de la gente”, afirmó. “Esa confianza hay que trabajarla más, que se entienda que somos la mano amiga. Hay que crear una cultura de emergencias. Aunque somos sobrevivientes de huracanes y terremotos, eso no se traduce en una cultura de emergencia. La cultura es actuar inmediatamente, saber qué tengo que hacer, planes de acción comunal y familiar, las mochilas de reconstrucción, que no son solo suministros”.

Buen diseño accesible para todos

“Entiendo que hemos avanzado mucho porque el ciudadano no quiere volver a pasar lo que pasó en María, que vimos sufrimientos grandes, las pérdidas. Fui a visitar casas donde me dijeron que estuvieron trabajando 15 años y no tenían un plan B. El puertorriqueño sabe que tiene que cambiar ese patrón. Lo que pasa es que a veces no tienen ciertas herramientas y estos planos son una herramienta y pueden acercarse a los profesionales, que somos mano amiga”.