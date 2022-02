Es el hogar de cientos de especies nativas de árboles y plantas. Entre su verdor también habita la cotorra puertorriqueña, ave en peligro de extinción. Además, cuenta con una asombrosa biodiversidad y rica vida silvestre que maravilla a todo el que se acerca a la Sierra de Luquillo. Todo esto y más lo ofrece el Bosque Nacional El Yunque, una icónica selva tropical que, en 1976, fue reconocido por su valor ecológico e integrado a las Reservas del Hombre y de la Biosfera por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Poco a poco, la única selva tropical en el Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA en inglés)-, se ha recuperado de los estragos del huracán María (2017). Precisamente, luego de una cuidadosa y extensa restauración y rediseño a cargo de la firma de arquitectura y diseño Marvel, junto con Interlink Construction,, el mes pasado reabrió El Portal, con más amenidades para el disfrute de sus visitantes.

El proceso de renovación incluyó una nueva plaza de entrada y jardines que dan la bienvenida a turistas y locales. Asimismo, incorporó un nuevo espacio de cafetería y cocina comercial y de “catering” que busca ampliar la diversidad de usos en este espacio donde se podrán realizar actividades privadas. El salón principal, el patio superior y una fuente de agua, todos elementos del diseño original -que estuvo a cargo de la firma de arquitectura Sierra Cardona y Ferrer-, se conservaron, aunque Marvel e Interlink los adaptaron para fusionarlos con la nueva visión general del diseño.

Según explicó la arquitecta Edna Echandi-Guzmán, AIA NCARB, socia de Marvel, el reto más grande fue intervenir en unas instalaciones “muy conocidas en todo el mundo y, hasta cierto punto, icónicas del trabajo de la reconocida firma de arquitectura”, sin quitarle parte del valor a la estructura original.

Vista de la entrada de El Portal, en el Yunque. La extensa renovación que incluyó una nueva plaza de entrada y jardines que dan la bienvenida a los visitantes del centro de visitantes. (Suministrada)

“Pero, a la misma vez, lograr que cumpliese con todos los códigos y poder implementar todas las medidas de sustentabilidad que el Servicio Forestal requería y que nosotros también proponíamos”, explicó Echandi-Guzmán, al destacar la importancia del entorno del centro de visitantes, en su mayoría con áreas abiertas, excepto el piso inferior, que ahora es un centro comunitario y el área de la tienda.

El ingeniero José Vales, de Interlink, también destacó que fue un proyecto “Design Built”, algo que es atípico para instituciones federales o que no se hace con regularidad. “Significa que el Servicio Forestal contrata el diseño y la construcción bajo un mismo contrato, reconociendo que El Portal de El Yunque es un sitio único dentro del Servicio Forestal, además de que querían atender las necesidades comunitarias”.

Área de exhibición en el Portal de El Yunque, donde hay una exposición de cotorras puertorriqueñas, así como áreas educativas de un bosque húmedo tropical y los efectos del cambio climático, además de una exhibición del agua como motor de El Yunque. (Suministrada)

Verde en todo el sentido de la palabra

El diseño y la construcción del proyecto acoge infraestructura compatible y lista para sistemas de energía solar, conservación de agua y ampliación de infraestructura verde para maximizar la sustentabilidad y sostenibilidad en el bosque público más importante de Puerto Rico.

Durante toda la intervención en el lugar, resalta la arquitecta Echandi-Guzmán, se tomaron medidas para mejorar la eficiencia energética del edificio y todos los equipos que se instalaron son de bajo consumo o “Energy Star”. Además, dice que se instaló aislación en las paredes y los techos de las zonas que tienen aire acondicionado para bajar la carga térmica. “Todos los materiales que se utilizaron son libres de tóxicos y ayudan a mantener aire limpio”.

“No solo es sustentable, la resiliencia del proyecto también es una de las palabras claves que se tomó en cuenta durante el diseño y la construcción. Por ejemplo, cuando se tomaron en consideración las ventanas, el galonaje de la planta eléctrica, los herrajes, las pinturas, todo fue para resistir huracanes y eventos meteorológicos en el futuro”, explicó el ingeniero.

El proceso de diseño, construcción y renovación no estuvo exento de retos. Por ejemplo, añadió Echandi-Guzmán, al tratarse de un bosque tropical donde la lluvia es muy abundante y casi todos los días llueve, hubo complicaciones.

No obstante, después de dos años y medio de arduo trabajo y un costo de $18.1 millones, la renovación del centro de visitantes ya es una realidad. Entre las nuevas amenidades se destacan una exhibición de cotorras puertorriqueñas, exhibición educativa de un bosque húmedo tropical y los efectos del cambio climático, además de una exhibición del agua como motor de El Yunque.

Las instalaciones cuentan con un área de cafetería y una cocina industrial que puede dar servicio en actividades especiales. (Suministrada)

El centro de visitantes se extiende ahora por 40,000 pies cuadrados, que incluyen una sala de conferencias, sala de cine, salón para eventos, veredas, restaurante, espacios comunitarios y exposiciones de arte.

Durante toda la intervención en el lugar, cuya inversión fue de $20 millones, se tomaron medidas para mejorar la eficiencia energética del edificio y todos los equipos que se instalaron son de bajo consumo o “Energy Star”. De igual manera, los materiales que se utilizaron son libres de tóxicos y ayudan a mantener el aire limpio.

De hecho, la infraestructura sustentable que se incorporó en El Portal de El Yunque fue la necesaria para cumplir con la certificación LEED Silver, que forma parte del sistema de certificación del Leadership in Energy & Environmental Design.

Arquitectura paisajista

La arquitecta explicó que Marvel trabajó la parte de arquitectura paisajista en coordinación con los biólogos del Servicio Forestal.

“Algo curioso es que en el área donde está El Portal, antes de su construcción, era una finca de café. Así que, caminando por esa zona, uno ve plantas que normalmente no encontraría dentro del resto de El Yunque”, comentó Echandi-Guzmán.

Además de plantas endémicas, hay otras decorativas, como heliconias, bromelias y otras que están dentro de las que han sido naturalizadas. (Suministrada)

“En este caso se intentó que todas las nuevas plantas estuviesen en esa lista de plantas endémicas, pero hay muchas plantas decorativas que no lo son. Hay muchas heliconias, bromelias, y las flores que hay en los jardines, aunque no son endémicas de El Yunque, si están dentro de las plantas que han sido naturalizadas porque se ha probado que no representan un riesgo de plaga para las otras plantas dentro del bosque”, explica Echandi-Guzmán, tras poner el ejemplo del jengibre blanco y los yagrumos.

Otros detalles

La arquitecta Edna Echandi-Guzmán, de Marvel, y el ingeniero José Vales, enumeran otras mejoras que se hicieron en la zona de El Portal en El Yunque:

- Se restructuró todo el área de estacionamiento y ahora mismo hay capacidad para 186 vehículos además de estacionamientos para guaguas escolares y de turismo.

- Se añadieron baños adicionales en el estacionamiento como una formas de mejorar la operación y recibir más visitantes.

- Se añadió más iluminación a El Portal para actividades nocturnas, además de áreas de salidas de salida y aceras adicionales que le añaden más utilidad al entorno.

- Se techaron los tres pabellones en la parte de arriba y están interconectados para aumentar el disfrute del público si llueve.

- Todas las maderas que se utilizaron para los muebles, incluido el mostrador de recepción y y la señalización interior del centro, diseñados por Puerto Rico Hardwoods, son en madera caoba de los árboles de El Yunque derribados durante el paso del huracán María.

- Dentro del centro hay exhibiciones interpretativas diseñadas por Split Rock Studios y obras de artistas locales.

- Se integró una nueva ventilación pasiva en la exhibición y pabellones de usos múltiples, que se lograron a través de nuevas estructuras de techo con ventanas de triforio (para que pase la luz) y nuevas estructuras de sombra.

Algunas curiosidades

- El Yunque tiene más de 240 especies de árboles nativos, 50 especies de orquídeas y 150 especies de helechos.

- Casi un tercio de las especies de árboles son nativos de Puerto Rico y las Islas Vírgenes, y el 10 por ciento de ellos son endémicas de El Yunque (no se puede encontrar en ninguna otra parte del mundo).

- La vida animal del bosque está dominada por los reptiles, anfibios y aves, incluyendo la cotorra puertorriqueña o Higuaca, en peligro de extinción.

- Alberga ocho plantas en peligro de extinción enumeradas federalmente y 30 especies de plantas sensitivas.

- La zona también es rica en vida silvestre. Está ocupada por 97 especies de aves durante todo el año y es de gran importancia para 45 especies de aves migratorias neotropicales, incluido el Esmerejón.

Fuente: Servicios Forestales del USDA https://www.fs.usda.gov/main/elyunque/about-forest