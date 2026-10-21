Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
21 de octubre de 2026
84°Mayormente despejado
NegociosConstrucción
Suscriptores
Bolsa de valores 11:50 PM
S&P 500 - (CFD)
7572.40
0.38%
·
Dow Jones
52658.64
0.29%
·
Nasdaq
26269.23
0.62%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Un falso contratista: sentencian a hombre por fraude en construcción de viviendas

La jueza Zahira Torres Moro sentenció al convicto y ordenó el pago de $147,336 en restitución a los perjudicados

21 de octubre de 2026 - 6:49 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El hombre se declaró culpable de cuatro delitos graves, dos cargos por fraude en ejecución de obras, en violación al Artículo 204 del Código Penal de Puerto Rico, y dos cargos por apropiación ilegal agravada, conforme al Artículo 182 del mismo Código. (tonito.zayas@gfmedia.com)
Víctor Ramos Rosado
Por Víctor Ramos Rosado
Periodista de Breaking Newsvictor.ramos@gfrmedia.com

Un hombre acusado por la apropiación ilegal de más de $73,000 mediante un esquema de fraude de construcción de vivienda en Yauco y Guánica fue sentenciado a ocho años de restricción domiciliaria.

RELACIONADAS

Antonio Luiz Cruz Batista recibió su condena este miércoles en el Tribunal de Primera Instancia de Ponce, según informó el Departamento de Justicia. El dinero robado pertenecía a dos individuos engañados por el convicto.

Según la información compartida por Justicia, la fiscal María Teresa Carro Lahongrais, de la División de Delitos Económicos, estableció que Cruz Batista representaba a la compañía Modern Home’s Gallery, Inc., que promocionaba a través de Facebook la construcción de viviendas. La manera en que funcionaba el esquema era logrando que las personas contrataban sus servicios, para luego solicitarles dinero para supuestamente adelantar obras. La compañía nunca cumplió con los servicios acordados y se apropió del dinero.

Junto con Cruz Batista, fue acusada originalmente también su esposa, Evelyn Torres García, quien supuestamente estaba envuelta en las actividades fraudulentas. La pareja también enfrentaba otro caso de evasión contributiva.

En una historia de El Nuevo Día del 15 de noviembre de 2024, Justicia había establecido que se habían recibido otras querellas contra la pareja, que en ese momento estaban también siendo investigadas. En ese momento, no se precisó cuántos casos más podría haber.

En uno de los casos, la persona perjudicada entregó $34,165 para la construcción de una residencia en Yauco, cuya obra quedó inconclusa. Asimismo, la segunda persona perjudicada entregó $39,503 para una vivienda en Guánica que nunca fue construida.

La jueza Zahira Torres Moro sentenció a Cruz Batista y ordenó el pago de $147,336 en restitución a los perjudicados, equivalente al doble del dinero entregado. De esta cantidad, $68,330 corresponden al perjudicado de Yauco y $79,006 a la perjudicada de Guánica. De incumplir con el pago ordenado por el tribunal, Cruz Batista será ingresado a prisión.

El hombre se declaró culpable de cuatro delitos graves, dos cargos por fraude en ejecución de obras, en violación al Artículo 204 del Código Penal de Puerto Rico, y dos cargos por apropiación ilegal agravada, conforme al Artículo 182 del mismo Código, según la información de Justicia.

Aun así, los procesos legales contra el hombre no han concluido, pues el imputado enfrenta otros procesos judiciales en distintas jurisdicciones por hechos similares. La investigación estuvo a cargo de la agente María Fabre, adscrita a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Yauco.

Tags
Construcción en Puerto RicofraudeBienes Raíces
ACERCA DEL AUTOR
Víctor Ramos Rosado
Víctor Ramos RosadoArrow Icon
Víctor Ramos Rosado es periodista de Breaking News en El Nuevo Día. Cubre temas relacionados con cultura, entretenimiento, música, literatura y gastronomía. Se especializa en periodismo narrativo y la aplicación de...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 21 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: