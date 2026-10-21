Un falso contratista: sentencian a hombre por fraude en construcción de viviendas

Un hombre acusado por la apropiación ilegal de más de $73,000 mediante un esquema de fraude de construcción de vivienda en Yauco y Guánica fue sentenciado a ocho años de restricción domiciliaria.

Antonio Luiz Cruz Batista recibió su condena este miércoles en el Tribunal de Primera Instancia de Ponce, según informó el Departamento de Justicia. El dinero robado pertenecía a dos individuos engañados por el convicto.

Según la información compartida por Justicia, la fiscal María Teresa Carro Lahongrais, de la División de Delitos Económicos, estableció que Cruz Batista representaba a la compañía Modern Home’s Gallery, Inc., que promocionaba a través de Facebook la construcción de viviendas. La manera en que funcionaba el esquema era logrando que las personas contrataban sus servicios, para luego solicitarles dinero para supuestamente adelantar obras. La compañía nunca cumplió con los servicios acordados y se apropió del dinero.

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Junto con Cruz Batista, fue acusada originalmente también su esposa, Evelyn Torres García, quien supuestamente estaba envuelta en las actividades fraudulentas. La pareja también enfrentaba otro caso de evasión contributiva.

En una historia de El Nuevo Día del 15 de noviembre de 2024, Justicia había establecido que se habían recibido otras querellas contra la pareja, que en ese momento estaban también siendo investigadas. En ese momento, no se precisó cuántos casos más podría haber.

En uno de los casos, la persona perjudicada entregó $34,165 para la construcción de una residencia en Yauco, cuya obra quedó inconclusa. Asimismo, la segunda persona perjudicada entregó $39,503 para una vivienda en Guánica que nunca fue construida.

La jueza Zahira Torres Moro sentenció a Cruz Batista y ordenó el pago de $147,336 en restitución a los perjudicados, equivalente al doble del dinero entregado. De esta cantidad, $68,330 corresponden al perjudicado de Yauco y $79,006 a la perjudicada de Guánica. De incumplir con el pago ordenado por el tribunal, Cruz Batista será ingresado a prisión.

El hombre se declaró culpable de cuatro delitos graves, dos cargos por fraude en ejecución de obras, en violación al Artículo 204 del Código Penal de Puerto Rico, y dos cargos por apropiación ilegal agravada, conforme al Artículo 182 del mismo Código, según la información de Justicia.