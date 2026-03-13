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UPR en Humacao inaugura viviendas para estudiantes tras inversión de $9 millones

El edificio, que se construyó con fondos federales, también funciona como centro de operaciones en caso de emergencias

13 de marzo de 2026 - 12:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Vista exterior del nuevo edificio de vivienda estudiantil y centro comunitario en la UPR de Humacao. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Tras una inversión de $9 millones, la Universidad de Puerto Rico en Humacao (UPRH) inauguró el miércoles su nuevo edificio de vivienda para estudiantes y centro comunitario.

“Este proyecto fortalece nuestra capacidad de apoyar a nuestros estudiantes y de continuar ampliando los servicios que la universidad ofrece a la comunidad”, expresó mediante comunicado el rector interino de la UPRH, Dr. Edwin Mojica Rodríguez.

El edificio –diseñado para fortalecer la permanencia de los estudiantes, ampliar los servicios dirigidos al desarrollo académico y servir como centro de operaciones en caso de emergencia- fue financiado con fondos del Departamento de Educación de los Estados Unidos a través del programa Emergency Assistance to Institutions of Higher Education (EAI).

Se informó que la estructura se diseñó para ser multifuncional.

Por un lado, opera como vivienda universitaria con capacidad aproximada para 40 estudiantes, con prioridad para aquellos que enfrenten situaciones de emergencia o vulnerabilidad.

Por otro, sirve como centro académico y comunitario, con espacios para conferencias, talleres, investigación aplicada y diversas iniciativas formativas dirigidas tanto a la comunidad universitaria como al público en general.

A su vez, el edificio funcionará como Centro de Operaciones Institucionales (COE-UPRH) en caso de emergencias, al integrar sistemas de energía solar con baterías, generador eléctrico de capacidad total, múltiples cisternas y un diseño estructural reforzado que permite mantener operaciones esenciales aun cuando los servicios externos se vean interrumpidos.

La construcción se extendió desde junio del 2023 hasta junio del 2025.

“Este proyecto refleja el compromiso de la UPR con el bienestar y la permanencia de nuestros estudiantes. Infraestructuras como esta fortalecen nuestra capacidad de apoyar su desarrollo académico, ampliar los servicios universitarios y continuar construyendo una universidad más resiliente y preparada para el futuro”, expresó por escrito la presidenta de la Universidad de Puerto Rico, Dra. Zayira Jordán Conde.

Además de la presidenta y el rector de la UPRH, en la inauguración participaron el vicepresidente de Asuntos Estudiantiles de la Administración Central de la UPR, Dr. Jonathan Muñoz Barreto; el presidente del Consejo General de Estudiantes, Kensar J. Cruz Estrada; la alcaldesa de Humacao, Rosamar Trujillo Plumey; y la exrecotra del UPRH, Dra. Aida I. Rodríguez Roig. También estuvieron presentes miembros de la comunidad universitaria y representantes de diversos sectores de la región.

El proyecto surge como respuesta a las necesidades identificadas tras el paso de los huracanes Irma y María en 2017, particularmente la importancia de contar con alojamientos seguros para estudiantes desplazados y con instalaciones capaces de mantener la continuidad de los servicios universitarios en situaciones de emergencia.

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UPR en HumacaoUPRfondos federalesConstrucción en Puerto RicoEn pies cuadrados
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