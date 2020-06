Con miras a una gran apertura a finales de julio, Sojitz de Puerto Rico, distribuidor exclusivo de las marcas surcoreanas Hyundai y Genesis en la isla, develó lo que será el primer concesionario de autos de lujo completamente integrado en Plaza Las Américas.

El concesionario es más que un centro de ventas, aseguró su presidente y CEO, Yoshiki Kishimoto, cuando explicó que el Genesis Mall Experience (GME) aprovecha cada uno de los casi 20,000 pies cuadrados del enorme local y los $4.5 millones que ha invertido allí para crear una experiencia de ventas de autos nuevos, piezas y servicio única en Puerto Rico.

“Nosotros le ponemos atención a todo pequeño detalle, igual que hacemos con nuestros vehículos”, dijo Kishimoto, quien espera vender allí toda la gama de vehículos de lujo de la marca Genesis, comenzando con el deportivo G70 hasta la espaciosa GV80, además de los modelos eléctricos que ya están sobre la mesa de diseño del manufacturero surcoreano.

Más de 70 obreros de la construcción todavía ponen los toques finales al GME, pero la nueva casa de Genesis ya cuenta con gigantes espejos que resaltan los ángulos del G70, su sedán insignia con más de 250 caballos de fuerza, mientras que gigantescas luces alumbran suavemente cada uno de los seis modelos que allí esperan mostrar como si reposaran sobre una vitrina.

El G90, el modelo más lujoso de Genesis, hizo su aparición durante el recorrido. Su parrilla es masiva y acentúa el logo con las dos alas.

De hecho, ese diseño minimalista de techos altos, concreto expuesto y colores pasteles es al que Genesis apunta para encajar en el principal centro comercial de la isla y también en el día de compras de los puertorriqueños.

“Hasta ahora, el lujo ha sido mal concebido. Ha sido algo a lo cual yo no puedo acceder porque me siento incómodo o porque no tengo el suficiente ingreso. No necesariamente. Este es el nuevo lujo. No es ese lujo al cual no podemos acceder, sino un lujo totalmente accesible”, exclamó el vicepresidente y COO de Genesis en Puerto Rico, Pablo Martínez.

Mientras caminaba por el concesionario, Martínez resaltó una extensa pared donde colgará puertas con todos los colores de sus vehículos, al igual que las diferentes opciones de aros y pieles a escoger para que los consumidores configuren su propio vehículo antes de poner su orden.

A ambos lados del ancho salón de exposición, habrá oficinas para ventas y servicio, seguidas por una sala de actividades, donde Genesis espera celebrar eventos especiales junto a sus clientes, corrientes y futuros.

Al otro lado de la pared, los consumidores podrán probar todas las funcionalidades de tecnología y comodidad de vehículos Genesis antes de salir a la calle.

Encender el auto dentro del concesionario, sin sofocar a las personas en el concesionario, será posible gracias a unos poderosos extractores que se conectan directamente al mofle del auto.

Contrario a la tradición de la industria automotriz, el GME apuesta a poner en vitrina su centro de servicio, visible a todos en el concesionario a través de una pared de cristal.

A preguntas de este medio, el gerente general del GME, Ricardo Viera, indicó que esa fue una de las razones por las que decidió liderar el esfuerzo de ventas para la marca que ahora deberá pelearse con sus competidores japoneses y alemanes por ese 7 u 8% que usualmente representa el mercado de lujo boricua.

“No somos ingenuos, sabemos que entramos a un mercado muy competitivo, pero venimos con un ofrecimiento inigualable”, ya le había comentado Martínez a este medio anteriormente. Además de las tecnologías y las comodidades que caracterizan a los vehículos en este segmento, Genesis apuesta a su garantía de 10 año o 100,000 millas que hereda de su contraparte más económica, Hyundai.

Rodeado de espejos, el CEO de Genesis de Puerto Rico, Yoshiki Kishimoto, muestra la nueva casa del G70, facílmente visible desde los pasillos de Plaza Las Américas.

“Si viene un cliente y quiere ir a comer con su familia, puede dejar su Genesis aquí. Se le hace el cambio de aceite (y filtro), se le da un lavado porque también tenemos un car-wash de que su vehículo ya está listo, lo recoge y puede continuar con su día”, enfatizó el COO sobre la experiencia de consumo que espera ofrecerles a todos sus clientes.